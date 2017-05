Build: Microsoft Teams en Office krijgen flink wat extra mogelijkheden

Services

Microsoft heeft zojuist tijdens Build 2017 bekendgemaakt dat zijn nieuwe samenwerkingstool, Microsoft Teams, open is voor ontwikkelaars. Elke ontwikkelaar kan nu apps ontwikkelen en deze publiceren in de Office Store, waarmee ook uitbreidingen voor teams kunnen worden gebouwd.

Er is een nieuwe developer preview versie van Microsoft Teams beschikbaar die ondersteuning moet bieden voor deze zelfontwikkelde apps en over een paar maanden moet deze versie definitief worden uitgerold. Hiermee zet Microsoft een grote stap om de mogelijkheden van Microsoft Teams fors uit te breiden, want bedrijven kunnen nu zelf extensies ontwikkelen en de dienst naar hun eigen hand zetten.

De Microsoft Graph wordt vandaag ook fors uitgebreid met allerlei nieuwe API’s, waaronder voor Microsoft Teams. Hierdoor kunnen ontwikkelaars direct gebruik maken van team en kanaalinformatie. Ontwikkelaars kunnen deze informatie weer combineren met tabs, bots, connectors, extensies en notificaties in de feed. Verschillende bedrijven waaronder Adobe zullen vandaag demonstraties geven van hun Microsoft Team-extensies.

Office

Naast Microsoft Teams komen er ook nieuwe mogelijkheden voor Office. Eerder dit jaar zijn de Office add-ins beschikbaar gemaakt voor Mac en iOS-clients. Nu gaat Microsoft nog een stap verder en introduceert het uitgebreide Javascript API’s voor Microsoft Word en Excel. Hiermee kunnen ontwikkelaars toegang krijgen tot gestructureerde data in documenten.

OneDrive krijgt vandaag een nieuwe file handler, waarmee de webervaring van OneDrive kan worden verbeterd. Het moet makkelijker worden om met OneDrive-bestanden te werken vanuit de browser. Veel meer details hebben we hier nog niet over gehad.

SharePoint

Sinds februari is het SharePoint Framework beschikbaar, waarmee eenvoudig JavaScript tools en frameworks kunnen worden gebruikt. Vandaag komt daar SharePoint Framework Extensions bij in de developer preview, hiermee kunnen ontwikkelaars extensies op maat bouwen en aanpassingen doen aan SharePoint Team sites, documenten en lijsten.

PowerPoint

Tot slot mag PowerPoint natuurlijk niet onderbreken, ook daarvoor heeft Microsoft een nieuwe feature in petto, gecombineerd met AI. De Presentation Translator Add-in biedt de mogelijkheid om je PowerPoint-presentatie te ondertitelen in een andere taal.

Nieuwe API’s

Tot slot heeft Microsoft bekendgemaakt dat voor vrijwel elk Office-product wel nieuwe API’s beschikbaar komen. Niet alles is even spannend om uit te lichten in dit artikel. Microsoft zelf gaat er ook niet veel dieper op in.

Alles bij elkaar biedt Microsoft flink wat nieuwe mogelijkheden voor ontwikkelaars om Office-toepassingen uit te breiden, te verbeteren en naar eigen hand te zetten. De introductie van Microsoft Teams is niet onopgemerkt voorbij gegaan, maar veel IT’ers zijn van mening dat het zich nog niet kan meten aan de grote concurrent, Slack. Wellicht dat die mening de komende maanden moet worden bijgesteld als duidelijk wordt welke mogelijkheden al deze nieuwe API’s en extensies gaan brengen.