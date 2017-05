‘Apple komt tijdens WWDC met 10,5″ iPad Pro en Siri Speaker’

Mobile

KGI Securities analist Ming-Chi Kuo heeft een rapport vrijgegeven waarin hij schrijft over de presentatie van Apple tijdens de WWDC 2017. Hij denkt dat Apple sowieso zal komen met previews op de volgende versies van iOS, macOS, watchOS en tvOS, maar ook twee hardwareonthullingen doet.

Ming-Chi Kuo, gewoonlijk een betrouwbare bron als het aankomt op geruchten rond Apple-producten, stelt volgens MacRumors dat het bedrijf met een gloednieuw product komt, en een vernieuwde iPad. Kuo zegt dat de langverwachte 10,5-inch iPad Pro binnenkort eindelijk gepresenteerd wordt.

Volgens Kuo is de kans dat het product tijdens het WWDC gepresenteerd wordt groter dan 70 procent. Daarbij baseert hij zich op verhalen uit fabrieken die het apparaat produceren. Kuo stelt dat de productie aan het einde van dit kwartaal opgeschroefd wordt. Wat het ontwerp van de nieuwe iPad denkt Kuo dat het 10,5-inch apparaat ongeveer hetzelfde design krijgt als de 9,7-inch variant. Tegelijk verwacht hij dus wel een groter display dankzij smallere schermranden.

Verder is er volgens Ming-Chi Kuo een kans van vijftig procent dat Apple een Siri speaker onthult. Hij stelde eerder dat de speaker pas laat in het jaar gepresenteerd zou worden maar komt daar nu dus op terug. De slimme speaker – een concurrent voor onder meer de Amazon Echo – zou wel pas in de loop van de herfst beschikbaar zijn. De onthulling vindt volgens Kuo echter alvast plaats zodat ontwikkelaars ondersteuning voor het product kunnen inbouwen. Kuo stelt ook dat het apparaat een aanraakscherm krijgt. Er was eerder al een gerucht dat de slimme speaker in juni gepresenteerd zou worden.

De WWDC keynote vindt plaats op maandag 5 juni.