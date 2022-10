Apple onthult een nieuw instapmodel van de iPad. De techgigant liet het klassieke ontwerp van de voorganger achterwege en koos voor zachtere randen en een thuisknop. Het ontwerp van de nieuwe iPad is vergelijkbaar met de iPad Air en Pro.

De release is veelbelovend, maar er zijn enkele concessies. De nieuwe iPad is verkrijgbaar vanaf 589 euro, meer dan honderd euro duurder dan het vorige model. In ruil daarvoor krijg je een groter 10,9-inch display met een resolutie van 2360×1640, verbeterde hardware en compatibiliteit met verschillende nieuwe accessoires.

De iPad is verkrijgbaar in vier kleuren: blauw, roze, geel en zilver. Het model is vanaf vandaag te bestellen en wordt vanaf 26 oktober bezorgd.

Veranderingen

Apple verving de A13 system-on-a-chip van het vorige toestel met een A14 Bionic, dezelfde processor als de iPhone 12-serie.

De tablet heeft twee camera’s. Aan de voorkant vind je een 12MP ultrawide-camera die in de liggende rand van de iPad is verwerkt, waardoor je beter in beeld komt wanneer je de iPad in de liggende modus voor videoconferences gebruikt.

De tweede 12MP-camera bevindt zich aan de achterkant van het apparaat. Touch ID wordt nog steeds ondersteund. De vingerafdrukknop is aan de bovenkant gepositioneerd.

iPad instapmodel

De nieuwe iPad heeft USB-C-poort voor opladen, enkele accessoires en ondersteuning voor de 1st Gen Apple Pencil via een ingebouwde Lightning-connector. De USB-C-poort is noodzakelijk, want de Europese Unie heeft fabrikanten van devices onlangs verplicht om USB-C te ondersteunen.

Je hebt een adapter nodig om de op Lightning gebaseerde Apple Pencil op te laden met de nieuwe iPad. Beschik je reeds over een Apple Pencil, dan maakt een USB-C-naar-Apple Pencil-adapter het mogelijk om de pen op te laden. De adapter is voor ongeveer 10 euro verkrijgbaar.

Onder de accessoires vind je een nieuwe Magic Keyboard Folio met trackpad. Het toetsenboord bevat een rij knoppen voor de bediening van media, volume en meer. De prijs is aan de hoge kant (299 euro).

Tip: ‘Apple stopt Chinese chipinkoop wegens exportverbod’