Microsoft onthult prototype hologrambril

Hardware

Microsoft werkt hard aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Het bedrijf doet uitgebreid onderzoek naar augmented reality en ontwikkelt daarvoor onder meer een nieuwe Hololens. Vandaag is er een beeld vrijgegeven dat in de verre toekomst een opvolger van die augmented reality-bril kan zijn. Het gaat om een normaal uitziende bril, die hologrammen weer kan geven.

De bril die door Microsoft onthuld is, wordt omschreven als een “ruw prototype” en beschikt over een 80-graden horizontaal gezichtsveld. Het gaat om een erg vroeg prototype voor het weergeven van hologrammen met een kleiner apparaat. Microsoft zegt dat het gaat om een monoscopisch display, waarbij er dus voor beide ogen exact hetzelfde beeld is. De intentie is om dat verder te ontwikkelen naar een stereodisplay.

Ook is de hardware die nodig is om de hologrammen te genereren te groot. Die bevond zich dus buiten de bril die Microsoft presenteerde en zal veel kleiner gemaakt moeten worden om uiteindelijk in het montuur verwerkt te kunnen worden. Afgezien daarvan is het wel interessant dat Microsoft erin geslaagd is hologrammen met hoog contrast, hoge resolutie en alle kleuren weer te geven.

Er zijn nog een paar zaken waaraan Microsoft werkt. Zo verkent het de manier waarop er beter diepte weergegeven kan worden. Er is wel al diepte waarneembaar bij het prototype. Microsoft schrijft dat dit soort displays gewoonlijk pixels op dezelfde focus weergeven, maar dat dit prototype elke pixel op een individuele focus kan plaatsen. Toch denkt het hier nog winst te kunnen behalen.

Verder werkt Microsoft aan het verbeteren van de weergave voor mensen die slecht kunnen zien. Microsoft wil de afstand tussen display en lens niet vergroten, maar softwarematig correcties aanbrengen aan het hologram. De bril en de weergave van hologrammen ziet er als volgt uit.

CEO Satya Nadella zei recent nog dat zijn bedrijf hard werkt aan een nieuw apparaat dat kan concurreren met smartphones, maar dat het niet om een smartphone ging. Mogelijk is Microsoft van plan om ooit dit soort AR-headsets uit te brengen die de functionaliteiten over moet nemen. Toch verkeert de ontwikkeling hiervan nog altijd in een vroeg stadium en is het de vraag hoe snel dit een reëel alternatief wordt voor smartphones.