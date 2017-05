Surface Studio op 15 juni vanaf 3.549 euro in Nederland beschikbaar

Hardware

Microsoft onthulde zojuist de nieuwe Surface Pro tablet, maar heeft tegelijk bekend gemaakt wanneer de Surface Studio in Nederland beschikbaar is. Net als de Surface Pro kunnen klanten het apparaat vanaf 15 juni bestellen. Dat geldt overigens ook voor de recent aangekondigde Surface Laptop.

Standaard bestaat de Surface Studio uit een 28-inch display, met beeldverhouding van 3:2 en een resolutie van 4500×3000 pixels. Er zijn verder drie varianten van beschikbaar, met verschillende processoren. De goedkoopste variant draait op een Intel i5-processor, met 8GB werkgeheugen en 1TB harde schijf. Deze versie kost straks 3.549 euro.

Er zijn verder twee varianten met i7-processor. De eerste daarvan is voorzien van een i7-processor, 16GB werkgeheugen 1TB opslaggeheugen. Die kost 4.149 euro. De duurste variant gaat 4.999 euro kosten, met 32GB aan werkgeheugen en 2TB opslaggeheugen.

Afgezien van het scherm, komt er standaard een Surface Pen mee bij het apparaat. Verder is er een toetsenbord en muis, en kan er los een Surface Dial aangeschaft worden. Dat laatste is een soort puck, waarmee mensen snel zaken als audio en video in kunnen stellen.

Recent recenseerden we de Surface Studio al. Toen schreven we dat de eerste indruk zonder meer positief was. Microsoft heeft veel onderdelen in de relatief kleine ruimte onder het scherm weten te plaatsen. De all-in-one pc is vooral geschikt voor de veeleisende gebruiker.