Productregistraties wijzen op de komst van tien nieuwe Apple-producten

De WWDC is voornamelijk een softwareshow, maar er is weer nieuw bewijs dat Apple ook komt met hardware-aankondigingen. Het is in Rusland verplicht om nieuwe producten die van versleuteling gebruik maken te registeren en precies dat heeft Apple daar gedaan. De registraties wijzen op tien nieuwe producten.

Dit blijkt uit informatie die de Franse website Consomac wist te bemachtigen. Apple registreerde tien nieuwe producten bij de Euraziatische Economische Commissie. De aanname is dat de nummers overeenkomen met nieuw te onthullen Macbooks en iPads.

Vijf modelnummers (A1289, A1347, A1418, A1419, A1481) zouden passen bij producten met daar macOS 10.12 op. Het gaat dan mogelijk om een 13- en 15-inch MacBook Pro, een 12-inch MacBook en mogelijk een vernieuwde MacBook Air. Daarover gaan al langer geruchten en het lijkt ook vrij waarschijnlijk dat Apple binnen afzienbare tijd met vernieuwingen in die productlijn komt.

Ook registreerde Apple vier modelnummers (A1671, A1709, A1670 en A1701), die corresponderen met iOS 10-apparaten. Dat lijkt overeen te komen met de geruchten over een nieuw te lanceren 10,5-inch iPad Pro. Consomac ontdekte verder nog een modelnummer (A1843) dat zou wijzen op de komst van een extra onderdeel voor een Mac, bijvoorbeeld een nieuw draadloos toetsenbord.

Vorig jaar bleek uit dit soort registraties al de komst van AirPod-oordopjes en van de iPhone 7 telefoons. De verwachting is dat Apple komende maandag op zijn WWDC-keynote ook met hardware komt, mogelijk zelfs met een Siri Speaker. Zeker lijkt verder de komst van nieuwe versies van software als iOS, MacOS en WatchOS.