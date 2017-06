Microsoft wil mobiele divisie nieuw leven inblazen met nieuwe software en hardware

Business

Begin 2016 werd nog de Microsoft Lumie 650 onthuld. Het was de laatste smartphone die het bedrijf onthulde met daar Windows Mobile op en sindsdien is het vrijwel stil geweest. Toch draagt het bedrijf naar buiten uit dat er nog altijd nieuwe telefoons moeten komen met Windows daarop.

Twee onafhankelijke bronnen vertellen de site Thurrot dat Microsoft van plan is snel werk te maken met de mobiele divisie. Er wordt intern een nieuw hardware-apparaat getest en een losse divisie binnen het bedrijf werkt aan Windows Mobile voor dat apparaat. Journalist Brad Sams schrijft dat het bedrijf werkt aan “nieuwe ervaringen” met het apparaat. De gebruikersinterface zou anders in elkaar steken dan het hedendaagse Windows Mobile.

Hoe Microsoft dat voor ogen heeft is dan weer niet bekend. Wel weten we al langer dat Microsoft weer een vinger in de mobiele pap wil krijgen. Het bedrijf heeft een verwaarloosbaar marktaandeel en de mobiele markt is dan ook vooral in handen van Android en iOS. Een mogelijkheid waar we vorig jaar al over schreven, is dat Microsoft met een Surface-telefoon komt. Dat toestel zou net als bijvoorbeeld de Surface Laptop een showcase kunnen zijn voor andere fabrikanten, om te laten zien wat er mogelijk is met de smartphones.

Microsoft gokt ondertussen verder op andere markten, waarin het de eerste partij wil zijn. Daarom steekt het bijvoorbeeld miljoenen in de ontwikkeling van de HoloLens, waarvan het denkt dat het de toekomst heeft. Dergelijke ontwikkelingen zijn goed voor het bedrijf en wellicht dat het financieel ook beter is om juist daar meer tijd en energie in te steken dan door te blijven gaan met de ontwikkeling van het nauwelijks gebruikte mobiele platform.