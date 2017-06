Tim Cook: Apple werkt aan autonome auto’s

Business

Er gaan al lang geruchten over: Apple zou werken aan een zelfrijdende auto. Nu is het eindelijk bevestigd door CEO Tim Cook. Hij liet tijdens een interview weten dat zijn bedrijf druk werkt aan de ontwikkeling van systemen die dit mogelijk maken.

“We concentreren ons op autonome systemen,” legt Cook uit in een interview met Bloomberg Television. “Het is een kerntechnologie, die wij als erg belangrijk beschouwen. We zien het een beetje als de moeder aller KI-projecten. Het is denk ik ook een van de meest ingewikkelde KI-projecten waaraan gewerkt wordt.”

Hoe ver het bedrijf gevorderd is in de ontwikkeling van zijn autonoom rijdende auto is niet bekend. Cook wilde ook niet ingaan op de vraag of er uiteindelijk een zelfrijdende auto van de band zal rollen. Apple werkt naar het schijnt al langer aan zelfrijdende auto’s, maar zou vorig jaar besloten hebben die niet zelf te produceren.

In plaats daarvan had Apple volgens de berichten toentertijd besloten zich toe te leggen op de technologie die het mogelijk maakt om auto’s autonoom te laten rijden. Het gaat er dus niet meer om zelf voertuigen te produceren en te leveren, maar de technologie te leveren. Met deze bevestiging van Cook, is er eindelijk officieel nieuws vanuit Apple hierover.

De verwachtingen van zelfrijdende voertuigen zijn hooggespannen. Veel technologiebedrijven steken miljoenen in de ontwikkeling daarvan. Zo is Google via dochteronderneming Waymo druk bezig met het uitvoeren van proeven met autonome auto’s. En ook taxibedrijven Uber en Lyft zijn ermee bezig, evenals autofabrikanten BMW en General Motors.

Apple wil een graantje van die potentieel grote markt meepikken en voert volgens Bloomberg al enige tijd proeven uit met autonome voertuigen. Sinds 2016 zouden er zo’n zes voertuigen rondrijden op wegen in het gebied rond de San Francisco Bay, al wilde Tim Cook daar niet op ingaan.