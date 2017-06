Microsoft Surface Laptop, Pro en Studio nu in Nederland te koop

Hardware

Microsoft lanceert eindelijk officieel de Surface Laptop en de Surface Pro. De nieuwe producten zijn nu verkrijgbaar in Nederland, en nog 24 andere landen. Verder breidt Microsoft de wereldwijde beschikbaarheid van de Surface Studio uit.

Met de verschillende apparaten heeft Microsoft nieuwe markten betreden. Met de Surface Laptop neemt het bedrijf het op tegen de MacBook. Verder is de Surface Pro een nieuwe versie van die tabletreeks en moeten designers en mensen die veel vragen van hun dekstop gebruik gaan maken van de Surface Studio. Allemaal zijn ze nu in Nederland te koop.

Surface Laptop

Met dit apparaat, dat op 3 mei met veel bombarie onthuld werd, neemt Microsoft het op tegen de MacBook. Het is een vrij dun apparaat met lcd-touchscreen van 13,5-inch. Het aantal pixels is groot: 3,4 miljoen. Opvallend is verder het ontwerp, dat onder meer voorzien is van het alcantara-toetsenbord. Standaard draait het apparaat op een Intel Core i5-processor, die over 4GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen beschikt.

Bijzonder is verder ook de nieuwe versie van Windows die wordt meegeleverd: Windows 10 S. De ontvangst daarvan is tot dusverre niet geweldig, de mogelijkheden zouden namelijk te beperkt zijn. Gek is dat niet: met Windows 10 S neemt Microsoft het op tegen Chrome OS. De laptop kost 1.149 euro en is in het zilver, bordeauxrood, kobaltblauw en witgoud verkrijgbaar.

Surface Pro

Op 23 mei onthulde Microsoft tijdens een presentatie in Shanghai de Surface Pro. Het is een opvolger van de eerdere Surface Pro-producten en dus een prima tablet. Deze beschikt in de goedkoopste variant over een 12,3-inch scherm met resolutie van 2736×1824 pixels. Het apparaat heeft verder een Intel M3-processor, 4GB werkgeheugen en 128GB SSD-geheugen. Deze Surface Pro kost 1.449 euro in de goedkoopste variant.

Surface Studio

Tot slot onthulde Microsoft in oktober 2016 nog de Surface Studio. Dat product is nu in meer landen verkrijgbaar en nu dus ook eindelijk in Nederland. Het gaat om een 28-inch display met 4500×3000 pixels. Het display draait op een Intel i5-processor met 8GB werkgeheugen en 1TB harde schijf. De Surface Studio kost 3.549 euro.