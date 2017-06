Elon Musk voert “veelbelovende gesprekken” met L.A. over aanleggen tunnelnetwerk

Business

Elon Musk zegt dat hij “veelbelovende gesprekken” heeft gehad met de burgemeester van Los Angeles, Eric Garcetti, over het aanleggen van een tunnelnetwerk onder de stad. De bedoeling zou zijn om zo het wegennetwerk van de stad minder te belasten. De druk op de wegennetwerken neemt in steden wereldwijd alleen maar toe en het aanleggen van tunnels is een van de vele gedroomde oplossingen.

Eind 2016 besloot Elon Musk het bedrijf The Boring Company op te richten, dat vervolgens een tunnelboor aanschafte. Daarna bleef het een tijdlang stil rond het project, maar eerder dit jaar gaf Musk een video vrij die de visie van zijn bedrijf kenbaar maakte. Auto’s die in steden rijden en naar een centraal knooppunt moeten, rijden naar een soort slede, die ze vervolgens omlaag takelt. Op die slede worden ze met hoge snelheid door de tunnel vervoerd, waarna ze bij de bestemming weer omhoog getakeld worden.

Voor Los Angeles zou zo’n netwerk interessant zijn, om een tunnel aan te leggen tussen LAX vliegveld en het transportknooppunt Union Station. Dat de burgemeester van de stad hier mogelijk voor open staat, is hoopvol voor Musk, die op Twitter opmerkte dat het krijgen van vergunningen voor de tunnels ingewikkelder is dan de technologie zelf.

Promising conversations with @MayorOfLA regarding tunnel network that would carry cars, bikes & pedestrians. Permits harder than technology. https://t.co/0dxrXBOOWy — Elon Musk (@elonmusk) June 18, 2017

Mocht je nu erg hoopvol zijn voor tunnelnetwerken in grote steden in de toekomst, moeten we je enthousiasme wel een beetje temperen. Musk werkt ook aan bedrijven als SpaceX, Telsa, Neuralink en SolarCity en besteedt naar eigen zeggen slechts 2 tot 3 procent van zijn tijd aan The Boring Company. Daarmee staat zijn bemoeienis daarmee in elk geval op een laag pitje.

The Boring Company is overigens ook niet het enige transportbedrijf van Musk. Eerder bedacht hij de Hyperloop, dat mensen supersnel tussen steden zou moeten vervoeren. Dat project mocht ook door andere bedrijven gebruikt worden voor de snellere ontwikkeling van het concept. Zo zal een Nederlands bedrijf op korte termijn nog proeven uitvoeren in ons land.