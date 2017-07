‘Amerikaanse overheid mengt zich in zaak Apple en EU’

Business

In augustus vorig jaar kreeg het Amerikaanse bedrijf Apple een boete van 13 miljard euro van de Europese Unie. Het ging om te weinig betaalde belastingen in Ierland en het bedrijf was het daar natuurlijk niet mee eens. Zelf ging Apple daarom al in beroep en nu schijnt het steun te krijgen van de Amerikaanse regering.

Dat melden bronnen van persbureau Reuters vandaag. “Ik kan bevestigen dat de Verenigde Staten een aanvraag ingediend hebben bij de Europese Hof van Justitie om in te kunnen grijpen in de zaak rond het retroactief opleggen van staatshulpregels voor Apple,” vertelt de anonieme bron van het persbureau.

Of de Amerikaanse overheid zich echt mag bemoeien met de zaak is nog niet zeker, maar de vorige regering onder president Obama was al zeer kritisch op de boete. Diens regering stelde in augustus vorig jaar al dat de Europese Unie weinig meer deed dan zichzelf een geldbonus geven. Ook de regering onder president Trump is kritisch en dus ligt inmenging niet geheel buiten de verwachtingen.

De boete van 13 miljard euro werd opgelegd omdat Apple en de Ierse regering volgens de Europese Unie belastingafspraken gemaakt hadden die niet in de haak waren. De 13 miljard euro zou de misgelopen belastingen compenseren. Zowel Ierland, Apple als de Verenigde Staten hadden er kritiek op.

Het beroep tussen Apple en de Europese Unie dient naar het schijnt eind 2018 in Luxemburg. Mogelijk is het straks niet de enige zaak die tussen de EU en de Amerikaanse overheid dient. Recent werd een megaboete opgelegd aan Google, waar de Amerikaanse regering het ook niet mee eens was.