De iPhone zou de afgelopen twee maanden minder goed verkocht zijn. Volgens analisten zal Apple binnenkort toekomstplannen moeten onthullen om investeerders tevreden te houden.

Apple zal in Q3 wellicht de grootste omzetdaling zien sinds 2016. De oorzaak ligt bij de teruglopende verkoop van de iPhone. In de periode april-juni, zou de verkoop van deze toestellen met twee procent zijn afgenomen. Analisten van Refinitiv voorspellen een daling in de kwartaalomzet van 1,6 procent, weet Reuters.

AI en nieuwe iPhone moeten cijfers redden

Volgens analisten is het binnenkort tijd dat Apple uitleg geeft over hoe het artificiële intelligentie wil inzetten. De technologie moet de verkoop van het bedrijf opnieuw een boost bezorgen.

In het volgende kwartaal kan Apple zijn hoop ook nog vestigen op de nieuwe iPhone. Naar jaarlijkse gewoonte komen in september de nieuwste modellen van het toestel uit.

Hoogste marktwaarde komt met verantwoordelijkheid

Ondanks de invloed van de inflatie en dalende koopkracht op de verkoop van de iPhone, gaat het met het marktaandeel van Apple bijzonder goed. Vorige maand bereikte het bedrijf een marktwaarde van drie biljoen dollar. Nooit eerder haalde een bedrijf deze marktwaarde.

Morgen deelt het bedrijf zijn kwartaalresultaten. Dat gaat doorgaans niet gepaard met voorspellingen voor de volgende kwartalen, maar daar zou morgen een uitzondering op kunnen zijn. Misschien komen we dan meer te weten over de rol die AI zal spelen in nieuwe Apple-producten.