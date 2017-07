Microsoft brengt Windows 10 update uit op de Insider slow ring

Apps & Software

Microsoft heeft een nieuwe update uitgebracht voor Windows Insiders op de slowring. De nieuwe updates naar Windows 10 brengen een hele hoop oplossingen voor problemen met zich mee. Waaronder een probleem met laptops die opstarten naar een compleet zwart scherm. Het was alweer enige tijd geleden dat Microsoft een update uitbracht voor de slow ring. Wel zijn er regelmatig updates geweest voor de fast ring. De kans op problemen met Windows 10 op de slow ring moet beduidend kleiner zijn dan op de fast ring.

Microsoft gaat binnenkort weer veel meer gebruik maken van zijn fast- en slow ring, want dit najaar moet de Fall Creators Update gaan verschijnen, een groot deel van deze nieuwe Windows 10-versie staat al in de steigers. Wel moet de update van dit najaar nog goed getest worden en daarvoor gebruikt Microsoft de slow en fast ring. In verschillende fases zullen de komende tijd updates verschijnen, waarbij de fast ring als eerste aan de beurt is. Zodra de update iets stabieler wordt is ook de slow ring aan de beurt. Gebruikers die de nieuwe versie van Windows 10 willen testen kunnen hier gratis aan deelnemen. Via Windows Update in Windows 10 kan je je abonneren op de fast- of slowring.

De update die vandaag is uitgebracht brengt vooral veel oplossingen voor problemen in Windows 10 en doet ongetwijfeld wat voorbereidingen voor de aankomende updates. Echt nieuwe features zijn er in deze versie niet te vinden.