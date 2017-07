Elon Musk roept op tot regulering AI

Apps & Software

Elon Musk, CEO van bedrijven als Tesla en SpaceX, vergeleek het bouwen van AI in het verleden eens met “het oproepen van demonen”. Hij waarschuwde al regelmatig voor de existentiële dreiging voor de mensheid die volgens hem uitgaat van de technologie. Gisteren heeft Musk voorgesteld dat regeringen beginnen met het reguleren ervan.

Musk deed dat tijdens een meeting met meerdere Amerikaanse gouverneurs. Wat hem betreft moeten regeringen nu beginnen met het reguleren van AI en niet wachten tot de ontwikkeling ervan verder is. Musk zei volgens The Verge te weten wat er mogelijk is met AI en “denkt dat mensen zich echt zorgen moeten maken.” Hij denkt dat er sneller gehandeld moet worden. “Ik blijf de alarmklokken luiden, maar tot robots op straat mensen vermoorden, weet niemand hoe er gereageerd moet worden omdat het zo ver weg lijkt.”

De oplossing ligt volgens Musk in vroege regulering, vertelde hij tijdens de National Governors Association Summer Meeting afgelopen zaterdag. “AI is een van die zeldzame gevallen waarin we proactief moeten zijn als het aankomt op regulering, in plaats van reactief. Want ik den dat het te laat is als we reactief handelen in AI-regulering.”

Het belangrijkste is om te voorkomen dat er ernstige fouten gemaakt worden in de manier waarop AI gebruikt wordt. Musk refereert daarbij natuurlijk niet naar kunstmatige intelligentie zoals die nu bijvoorbeeld bij digitale assistenten ingezet wordt, maar naar AI die zelfbewuster is. Hij vreest dat die al snel slimmer wordt dan mensen en maakt zich daar dan ook zorgen over.

Overigens werkt ook Elon Musk aan de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Hij richtte eind maart het bedrijf Neuralink op, dat het menselijk brein moet koppelen aan computers. Op die manier hoopt hij dat mensen een stapje voor houden op machines.

Verder is Musk niet de enige die zich zorgen maakt over de ontwikkeling van AI. Ook bedrijven als Alphabet, Amazon, Facebook en Microsoft houden zich bezig met een verantwoorde ontwikkeling van AI binnen het Partnership on AI.