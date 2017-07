IBM opent ondanks afgenomen groei clouddivisie nieuwe datacenters in Londen

Services

Ondanks de aanhoudende omzetdaling blijft IBM investeren in de opening van nieuwe cloudfaciliteiten. Vandaag heeft het bedrijf twee nieuwe datacenters in Londen geopend, waarmee het zijn clouddivisie nog een stukje groter gemaakt heeft. Twee andere nieuwe faciliteiten in San Francisco en Sydney brengen het totale aantal datacenters naar bijna zestig in 19 landen.

CloudPRO meldt de opening van de nieuwe datacenters. De opening daarvan was min of meer al beloofd door IBM, dat vorig jaar bekendmaakte het aantal datacenters dat het in het Verenigd Koninkrijk heeft te zullen verdrievoudigen. Nu staan er in totaal vijf in het land, sommigen op hooguit 40 kilometer van elkaar. Op die manier kunnen klanten eenvoudig wisselen tussen de datacenters en gegevens veiliger stallen.

“IBM heeft clouddatacenters in bijna elke grote markt in de hele wereld, en zorgt ervoor dat klanten hun data lokaal kunnen bewaren, om redenen als performance, security en regelgeving,” licht John Cosidine, general manager voor de cloudinfrastructurele diensten bij IBM toe. “We blijven onze cloudcapaciteit uitbreiden in reactie op groeiende vraag van klanten die cloudinfrastructuur nodig hebben en vragen om cognitieve diensten om op een wereldwijde schaal te kunnen concurreren.”

De aankondiging volgt vlak na het bericht dat de omzet van IBM voor het eenentwintigste kwartaal op rij daalde. De voornaamste groei zit nog altijd in de clouddivisie, waar het bedrijf dit jaar 15 procent meer omzet uit haalde. In totaal is die divisie nu 3,9 miljard dollar waard. De groei is wel afgenomen: een jaar eerder bedroeg die nog 30%. Waar die daling uit voortkomt is niet helemaal zeker, maar zal mogelijk te maken hebben met grote concurrentie. Met de opening van meer datacenters doet IBM er in elk geval alles aan om zijn cloudzaken te beschermen.

Gisteren meldde het Amerikaanse bedrijf overigens nog dat het kunstmatige intelligentie zou integreren in zijn netwerkdiensten. Op die manier moet de dienst het leven van IT’ers een stuk makkelijker maken. Problemen in de netwerken zouden door de integratie van Watson sneller opgemerkt moeten worden en oplossingen sneller te implementeren zijn.