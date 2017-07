Wetenschappers ontwikkelen manier om schizofrenie in vroeg stadium te ontdekken

Business

Schizofrenie is niet echt een veelvoorkomende mentale ziekte – naar schatting heeft ongeveer 1 procent van de wereldbevolking er last van. De gevolgen ervan kunnen echter wel groot, op de persoon zelf, maar ook diens omgeving. Onderzoek van IBM en de University of Alberta kan helpen om de ziekte sneller te vinden en wellicht eerder te beginnen met een behandelplan.

Het onderzoek werkt op basis van een MRI-scan, en een neuraal netwerk dat de stroming van het bloed in de hersenen van een patiënt bekijkt. Daardoor zou de ziekte al in een vroeg stadium gevonden kunnen worden. “Deze unieke, innovatieve multidisciplinaire aanpak biedt nieuwe inzichten en verbetert ons begrip van de neurobiologie van schizofrenie, wat zou kunnen helpen om de behandeling en het omgaan met de ziekte te kunnen verbeteren,” vertelt professor Dr. Serder Dursun in een statement.

Voor de ontwikkeling van deze technologie liet het onderzoeksteam een neuraal netwerk los op een dataset van 95 geanonimiseerde fMRI-scans. Het ging om beelden van het Function Biomedical Informatics Research Network, en bevatte scans van de hersenen van patiënten met schizofrenie en van een gezonde controlegroep. De scans toonden de manier waarop het bloed door verschillende delen van de hersenen stroomt, terwijl de patiënt bezig was met een eenvoudige audio-oefening.

Op basis van die data stelde het neurale netwerk een voorspellend model op, waarbij het probeerde op basis van de stroming van het bloed te voorspellen hoe groot de kans is dat iemand schizofrenie ontwikkelt. Uiteindelijk kon het systeem met 74 procent accuratesse onderscheid maken tussen de controlegroep en de mensen met schizofrenie.

“We hebben een aantal significante abnormale verbindingen in de hersenen ontdekt, die in toekomstige studies bekeken kunnen worden,” ging Dursun verder. “En AI-modellen brengen ons een stap verder bij het vinden van objectieve, op neuro-imaging gebaseerde patronen die kunnen dienen als diagnostische tekenen voor schizofrenie.”

Belangrijk is dat het model ook de ernst van symptomen kan voorspellen als ze eenmaal zichtbaar worden. Kortom: deze inzichten kunnen helpen effectief en vroeg een diagnose te stellen en een behandelplan op te stellen. Iets soortgelijks deed IBM al met AI-assistent Watson, dus de kans is groot dat kunstmatige intelligentie in de toekomst een grote rol krijgt in de medische wetenschap.