‘Gezichtsherkenning iPhone 8 werkt ook als het toestel op tafel ligt’

Mobile

Het grootste lek in jaren rond een Apple-telefoon brengt weer wat nieuwe details over de iPhone 8. Ditmaal over de werking van de gezichtsherkenning van het toestel. Nu lijkt het erop dat de smartphone ook geopend kan worden als hij plat op tafel ligt.

Dat blijkt uit een bericht van de site Mac Rumors, dat meldt dat ontwikkelaars meer ontdekt hebben over de werking van de functie. Apple schijnt de functie ‘Pearl’ genoemd te hebben en door daarnaar te zoeken, vinden ontwikkelaars diverse verwijzingen in de software van de HomePod. Er blijken nu meerdere verwijzingen te zijn naar een toegankelijkheidsfunctie met worden als ‘resting’ en ‘unlock’.

Het is natuurlijk nog steeds geen echte bevestiging van de kant van Apple, maar steeds meer berichten wijzen erop dat gezichtsherkenning straks echt de vervanging gaat zijn voor de vingerafdrukscanner. Apple wilde de TouchID naar het schijnt inbouwen in het scherm van de iPhone 8, maar slaagde daar net als concurrent Samsung tot dusverre niet in. Maar waar Samsung de vingerafdrukscanner van de Galaxy S8 op de achterkant plaatste, doet Apple dat niet. In plaats daarvan kiest het voor het unlocken van smartphones via gezichtsherkenning.

Onderstaande foto laat de code zien en de regel die hierop wijst.

Persbureau Bloomberg stelde in juli nog dat de gezichtsherkenning van Apple via een 3D-sensor aan de voorkant van de iPhone 8 werkt. Die zou binnen een paar honderd milliseconden het gezicht van een gebruiker scannen en verwerken. Apple schijnt als de telefoon in september onthuld wordt, er vooral op inzetten dat de nieuwe manier om iPhones te ontgrendelen veiliger, sneller en preciezer werkt. Dat stelt techjournalist Mark Gurman op Twitter.