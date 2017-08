Facebook lanceert in het geheim app in China

Business

Het sociale netwerk Facebook werd in juli 2009 verboden in China. Sindsdien zoekt oprichter Mark Zuckerberg naar een manier om toch weer actief te kunnen zijn in het land. Vandaag is er het verhaal dat Facebook in het geheim een app gelanceerd zou hebben in China, zonder medeweten van de overheid daar.

Dat meldt The New York Times, dat op basis van eigen onderzoek stelt dat Facebook de Moments-app omgebouwd heeft tot het Chinese Colorful Balloons. Die app lijkt niet alleen qua design op de Moments-app van Facebook, maar deelt ook de functionaliteit. Gebruikers kunnen eenvoudig foto’s delen met vrienden en familieleden. Maar in plaats van dat die foto’s op Facebook geplaatst worden, komen ze terecht op het Chinese sociale medium WeChat.

Maar het echte interessante zit in de manier waarop de app gelanceerd is: in het geheim door een lokaal bedrijf, Youge Internet Technology. Nergens in de app valt een verwijzing te vinden naar Facebook, en ook niet in het bedrijfje Youge. Maar de Times ging naar het adres van Youge, om erachter te komen dat het kantoor helemaal niet bestaat. Daarnaast bleek de oprichter van het bedrijf, Zhang Jingmei, ontmoetingen gehad te hebben met de man die bij Facebook verantwoordelijk is voor het smeden van banden met de Chinese overheid.

Dat zijn allemaal zaken die volgens de Times erop wijzen dat de app in het geheim door Facebook gemaakt is. Het Amerikaanse bedrijf probeert al sinds het in 2009 geblokkeerd werd door de Chinese overheid een voet aan de grond te krijgen daar, maar loopt steeds weer tegen problemen aan. In 2014 werd bijvoorbeeld Facebook-app Instagram geblokkeerd in China en afgelopen juli nog delen van WhatsApp.

Al die keren dat CEO Mark Zuckerberg dus naar China is afgereisd, hebben nog weinig indruk gemaakt. De Times speculeert dan ook dat Facebook nu accepteert dat het niet op de ‘gewone’ manier zaken kan doen in China en het dus op een andere manier probeert. Middels de Colorful Balloons-app zou Facebook kunnen “zien hoe Chinese gebruikers digitale informatie delen met hun vrienden en op welke manier ze interactie hebben met hun favoriete sociale media.”

Wellicht dat die app dan een manier vormt voor Facebook om andere apps vorm te geven die het dan wellicht wel officieel kan lanceren in het land. Facebook laat zelf in een reactie aan The New York Times weten: “We hebben al lang geleden gezegd dat we interesse hebben in China en dat we op meerdere manieren het land proberen te leren kennen en begrijpen.”

Dat Facebook grote interesse heeft in China is niet meer dan logisch. Er zijn 700 miljoen internetgebruikers in het land, die allemaal geen Facebook gebruiken. Die wil het sociale medium wel graag op de een of andere manier bereiken, al dan niet met toestemming van de Chinese autoriteiten, zo lijkt het.