Aerohive haalt bijna helft access points-omzet uit dual 5 GHz

Hardware

Aerohive Networks heeft bekendgemaakt wat zijn dual 5 GHz 802.11ac access points het afgelopen kwartaal betekend hebben. De AP250 en AP550 waren goed voor niet minder dan 45 procent van de omzet. Aerohive Networks voegde deze technologie vorig jaar aan deze access points toe. Gebaseerd op deze cijfers was dat een goede zet.

Dual 5 GHz betekent exact wat je waarschijnlijk denkt dat het betekent. Waar een dual-band access point normaal gesproken een 2,4GHz-netwerk aanbiedt en eentje dat op 5 GHz opereert, kunnen de AP250 en AP550 van de 2,4GHz-radio softwarematig ook een 5 GHz-radio maken. Volgens worden de software-defined radio’s ook ondersteund door kunstmatige intelligentie om alles optimaal op elkaar aan te laten sluiten.

In onze handleiding over het optimaliseren van draadloze netwerken die we eerder dit jaar hebben gepubliceerd, stelden we dat het een goed idee is om zoveel mogelijk op 5 GHz te standaardiseren. Dat kun je met de AP250 en AP550 dus in overtreffende mate. Je kunt nu nog meer clients verbinden met het snellere 5GHz-signaal, dat ook nog eens veel minder verstoring van signalen van andere access points met zich meebrengt.

Dit alles moet volgens Aerohive zorgen voor een betere operationele efficiëntie en een toename van de bandbreedte met een factor zeven. Verder heb je met deze software-defined radio meer flexibiliteit. Het netwerk kan beter aangepast worden op de omstandigheden.

Webinar en Connect

Aerohive Networks laat daarnaast weten dat er op 17 augustus een webinar plaatsvindt over de voordelen van software defined radio’s en nieuwe doorbraken op dat gebied. Indien je die webinar wilt bekijken, kun je je aanmelden door hier te klikken. Daarin zal wifi-expert Alexandra Gates het belang van 5 GHz in 45 minuten uitleggen.

Eerder kwam Aerohive nog met Connect, een cloud-management platform voor access points. Oorspronkelijk kon een beperkt aantal producten van het bedrijf dit platform gebruiken, maar daar kwam in mei verandering in. In die maand maakte het bedrijf Connect beschikbaar voor al zijn access points en switches. Volgens Aerohive is de schaalbaarheid het grote voordeel van dit platform. Voor kleine ondernemingen betekent dat bijvoorbeeld dat ze hun apparaten mee kunnen laten groeien met hun bedrijf.