Google houdt domeinregistratie van neonazistische website tegen

Een aantal uur nadat Daily Stormer zich registreerde als domein bij Google, annuleerde de techgigant de registratie van de website. Het gaat hier om een neonazistische website die geassocieerd wordt met de alt-right beweging. In een verklaring aan CNBC legt een woordvoerder van Google uit dat het annuleren spoedig plaatsvond na het registreren.

Volgens de woordvoerder overtreedt Daily Stormer’s registratie namelijk namelijk de gebruikersvoorwaarden. De website viel oorspronkelijk onder hostingsbedrijf GoDaddy, maar die trok zich terug. Daily Stormer zou namelijk in verband gebracht worden met de dodelijke rellen van afgelopen zaterdag in de Amerikaanse stad Charlottesville. Daarbij vielen doden doordat een extreemrechtse met een auto inreed op tegendemonstranten.

GoDaddy

Op de website voor Google-domeinregistratie staat dat klanten in 20 minuten domeinen kunnen overdragen. Een geautomatiseerd online proces maakt dat mogelijk. GoDaddy liet op zondag weten dat Daily Stormer 24 uur kreeg om zijn domein bij een andere provider onder te brengen, omdat de website in strijd was met de gebruikersvoorwaarden. De keuze viel toen dus op Google, maar die provider zag eveneens een probleem met de gebruikersvoorwaarden.

GoDaddy wilde niets meer met Daily Stormer te maken hebben uit angst voor mogelijk geweld in de toekomst, met wellicht eveneens dodelijke gevolgen. Een medewerker die de zaak eigenlijk niet publiekelijk mag bespreken, verklaart dat inderdaad de gebeurtenissen voor het besluit zorgen. Het bedrijf is van mening dat de website tot extra geweld kan aanzetten. In de gedragsregels van GoDaddy staat dat de diensten niet gebruikt mogen worden op een manier die terrorisme en geweld tegen mensen, dieren en eigendommen promoot, aanmoedigt of eraan deel te nemen.

Donald Trump

De gebeurtenissen van afgelopen zaterdag hebben ertoe geleid dat meerdere bedrijven reageerden op het nieuws. Zo maakte de CEO van Intel, Brian Krzanich, bekend te stoppen als adviseur van president Donald Trump. Trump nam in een eerste reactie volgens velen niet genoeg afstand van het extreemrechtse geweld, waardoor Krzanich zijn taken neerlegde.