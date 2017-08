iPhone 8 lijkt geen gebogen scherm te krijgen

Mobile

Een eigenschap die je steeds vaker terug ziet komen bij high-end smartphones, is een gebogen scherm. Een high-end toestel waar we dat naar het schijnt niet zullen zien, is de iPhone 8. Het schijnt dat de OLED-schermen van Apple niet gebogen worden, maar ‘gewoon’ plat blijven.

Dat meldt de doorgaans betrouwbare site Korea Herald op basis van bronnen bij een van de fabrikanten van de iPhone 8. “Apple zal waarschijnlijk niet hetzelfde design kiezen als zijn rivalen. In plaats van gebogen schermranden, zal het een plat scherm worden zonder randen aan de kanten,” stelt de bron tegenover de site. Diezelfde bron stelt dat de telefoon een stuk lichter en dunner wordt dan zijn voorgangers.

Presentatie iPhone 8

Het volgende vlaggenschip van Apple zou in de loop van september gepresenteerd worden, tegelijk met de twee opvolgers van de iPhone 7. De telefoon schijnt daarna minstens twee maanden op zich te laten wachten, doordat fabrikanten moeilijkheden ondervinden bij de productie van de vreemd gevormde displays.

Het display bedekt volgens vrijwel alle geruchten, mockups en gelekte foto’s die we gezien hebben, de complete voorkant van de iPhone 8. Enkel bovenin zit een uitsparing waar onder meer de selfiecamera en een speciale lichtsensor zitten. Een vingerafdrukscanner is er niet, maar in ruil daarvoor kan de telefoon ontgrendeld worden middels gezichtsherkenning.

Er klampen hoge verwachtingen aan het volgende vlaggenschip van de iPhone 8, het toestel wordt namelijk uitgebracht rond de tiende verjaardag van het Apple-toestel. Om die reden zou Apple gekozen hebben voor een nieuw design en de introductie van een aantal nieuwe functies, waaronder gezichtsherkenning. De telefoon schijnt ook geavanceerde scanners te hebben om augmented reality mogelijk te maken. Apple zou daarvoor mogelijkheden toevoegen aan zijn Kaarten-app.

De presentatie van de iPhone 8 vindt plaats in september.