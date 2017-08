Krijgt Apple Kaarten straks een AR-functie?

Met iOS 11 lanceert Apple de ARKit. Daarmee kan de iPhone straks gebruikt worden als een augmented reality apparaat. Felix Lapalme vond alvast een van de mogelijkheden daarvan. In Apple Kaarten trof hij aanwijzingen aan dat Apple wellicht richting gaat aangeven binnen augmented reality.

De site Techcrunch zette de laatste berichten van Lapalme hierover op een rij. Op 22 juli trof de ontwikkelaar in een bètaversie van iOS 11 een mooie driedimensionale pijl aan. Die ziet er als volgt uit.

De pijl zou gewoon in een nieuwe mooie 3D-modus van Apple Kaarten gebruikt kunnen worden, maar de broncode wijst ergens anders op. Zo trof Lapalme aanwijzingen aan dat gebruikers gevraagd wordt hun telefoon op een bepaalde manier te kantelen voor het volgen van richtingaanwijzingen.

Maar het gaat verder dan dat. Het heeft er ook alle schijn van dat de Kaarten-app gebruik kan maken van smartphonecamera’s. Interessant genoeg verdween de code die daarop wijst vrij snel nadat Lapalme hem aangetroffen had.

