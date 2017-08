Microsoft maakt Windows 10 S beschikbaar voor Windows Insiders in Fast Ring en Skip Ahead

Apps & Software

Microsoft heeft Build 16273 van Windows 10 uitgebracht voor Windows Insiders in de Fast Ring en Skip Ahead. Over die laatste nieuwe ‘Ring’ van Microsoft hebben we recent al eens een bericht gepubliceerd. Hiermee is het mogelijk om ook al met toekomstige versies van Windows 10 aan de slag te gaan. Dat kan de Spring 2018 Update zijn, maar sinds Build 16273 ook Windows 10 S. Mocht je dus graag willen weten hoe die lichtere versie van Windows 10 bevalt, dan kun je dat nu aan den lijve ondervinden.

De Windows 10 Fall Creators Update nadert inmiddels de public release, dus Microsoft probeert het voor Windows Insiders interessant te houden om onderdeel uit te blijven maken van het programma. Met name deelnemers aan de Fast Ring en Skip Ahead gaan logischerwijs graag snel aan de slag met nieuwe features. Vandaar ook dat er naast de RS3_RELEASE-branch ook RS-PRERELEASE-branch is gecreëerd. De eerste is voor de Fast Ring, de tweede voor Skip Ahead.

Build 16273

Build 16273 komt uiteraard weer met de nodige nieuwe features. Zo is er ondersteuning toegevoegd voor emoji-notificaties in My People, met de toevoeging van de Windows Insider Emoji Bot. Verder is er een nieuw font toegevoegd, met de naam Bahnschrift. Naar eigen zeggen is dit het eerste nieuwe OpenType Variable-font dat Microsoft toevoegt. Dit type font maakt het mogelijk om veel meer variatie in het uiterlijk van een font aan te brengen. Waar je nu kunt kiezen tussen Light, Regular en Bold, kun je met het nieuwe type font ook alles er tussenin kiezen.

View Mixed Reality

In Build 16273 geeft Microsoft daarnaast ook de View Mixed Reality-feature opgenomen, dat onderdeel uitmaakt van de View 3D-app. Zit je in Skip Ahead, dan kun je vanaf vandaag aan de slag met deze features. Je kunt hiermee 3D samen laten smelten met 2D. Alles wat je maakt met Paint 3D kun je verder tot leven laten komen in 3D, volgens Microsoft.

Windows 10 S uitproberen

Heb je al het nodige gelezen over Windows 10 S (bijvoorbeeld in onze review van de Surface Laptop) en wil je er graag ook zelf eens mee aan de slag, dan kan dat vanaf Build 16273 voor Windows Insiders in de Fast Ring en Skip Ahead. Microsoft heeft er zelfs een Installer voor gemaakt, die je via deze link kunt downloaden.

Verder zijn er uiteraard nog een hele berg fixes en andere updates aan Build 16273 toegevoegd. Het gaat hier om verbeteringen aan de Windows Shell, Microsoft Edge, algemene issues met de invoer en andere algemene veranderingen. Voor een complete lijst, verwijzen we je naar de blogpost van Microsoft.