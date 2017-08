Gerucht: Apple komt in september met 4K-versie Apple TV

Business

Apple zal in september niet alleen een nieuwe generatie iPhones en Apple Watches onthullen, maar komt ook met een ander nieuw product. Volgens financieel persbureau Bloomberg komt het bedrijf met Apple TV die 4K- en HDR-ondersteuning biedt.

Mocht dat nieuws kloppen – en het lijkt er gezien de status van Bloomberg als betrouwbare bron wel op – is dat in lijn met een eerder bericht. Eerder deze maand bleek nog dat Apple de software van zijn TV-streamingbox geüpdatet had, zodat 4K-resolutie en HDR-video’s ook ondersteund werden. Aangezien dat soort video’s meer eisen van een processor, zal er vermoedelijk een nieuwe versie van Apple TV uitgebracht worden.

Apple schijnt middels het vernieuwde product zijn video-ambities nieuw leven in te willen blazen. Het bedrijf ziet de verkopen van zijn box alleen maar teruglopen en heeft in de Verenigde Staten nog maar een marktaandeel van vijftien procent. Dat wil Apple verhogen en daarom zet het volop in op 4K-video’s.

Maar dan moet er natuurlijk wel het aanbod zijn en moeten televisies van consumenten dat kunnen weergeven. Dat laatste zit wel snor – veel nieuwere televisies van bedrijven als Sony, LG en Samsung bieden 4K-ondersteuning. Tegelijk schijnt Apple in gesprek te zijn met diverse televisiezenders en -aanbieders, evenals met filmstudio’s om meer 4K-content aan te kunnen bieden.

Binnen iTunes staan sommige films en series al gemarkeerd als 4K, maar kunnen die nog niet in de schermresolutie gekocht worden. Waarschijnlijk verschijnt de nieuwe Apple TV dus in september, tegelijk met de nieuwe iPhones.