De koers van Apple schommelt door geruchten over aankomende bezuinigingen op personeel.

Bloomberg vernam het nieuws van insiders. De bronnen zijn anoniem om sancties te voorkomen. Volgens de bronnen is Apple in 2023 van plan om op meerdere afdelingen te bezuinigen. De bronnen verwachten minder investeringen in werving en groei.

Investeerders reageerden op het nieuws. In de uren na de publicatie van het artikel daalde de koers van Apple met iets minder dan twee procent. Op het moment van schrijven is de aandelenprijs terug op peil.

Kloppen de geruchten, dan sluit Apple zich aan bij het rijtje van techbedrijven dat het nieuwe jaar voorzichtig aankijkt. Microsoft bevestigde onlangs dat de organisatie minder medewerkers aanneemt voor Windows en Office. Een gelekte memo van Google wijst uit dat de techgigant investeringen en personeelszaken onder de loep neemt.

Aankomende producten

De bronnen benadrukten dat de bezuinigingen geen tot weinig invloed hebben op de productplanning van volgend jaar. De langverwachte Apple mixed-reality headset gaat nergens heen. Analysten verwachten dat de headset een M2-processor bevat. Apple-analyst Mark Gurman voorspelde eerder dit jaar dat de techgigant aan vier nieuwe iPhones, een nieuwe Apple Watch en verschillende MacBooks werkt.