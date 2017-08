Wereldwijde verkopen PC’s blijven afnemen

Business

De wereldwijde verkopen van PCs en tablets blijven afnemen. De verwachting van onderzoeksbureau IDC is dat tot 2021 de verkopen elk jaar weer afnemen. De voornaamste reden ligt in het feit dat steeds meer consumenten overstappen naar een 2-in-1 apparaat. En dus verwacht IDC dat de jaarlijkse krimp 1,7 procent bedraagt.

Elk kwartaal brengt het IDC zijn Worldwide Quarterly Device rapport uit, waarin het kijkt naar de verkopen van PCs en aanverwante productcategorieën. Daar vallen ook tablets onder, maar verwacht wordt dat de verkopen hiervan alleen maar afnemen. Van 435,1 miljoen verkochte exemplaren in 2016, zal het aantal geleverde apparaten in 2021 naar 398,3 miljoen gedaald zijn.

De algehele PC-markt zal volgens het IDC alleen maar dalen, maar er zijn wel nog een paar interessante trends om in de gaten te houden. Het onderzoeksbureau verwijst expliciet naar zogenaamde detachables en convertibles, twee relatief nieuwe productcategorieën die aan weten te slaan bij het publiek.

De leveringen van detachables en convertibles zullen volgens het IDC de komende vijf jaar met 14 procent toenemen. Tegelijk verwacht men dat de verkopen van ultradunne notebooks ook flink groeien: met 11,8 procent in 2021. De hybride apparaten, die dus zowel als een laptop, als tablet gebruikt kunnen worden, zullen dus de komende tijd de voornaamste groei laten zien,

“Kijkend naar de collectieve PCD-markt kan uitdagend zijn, omdat er zich meerdere trends ontvouwen in verschillende productcategorieën,” legt Ryan Reith, program vice president van IDC uit. “Als je kijkt naar tablets, verwachten we dat die categorie een afname blijft vertonen, aangezien de aantrekkingskracht van de apparaten afneemt en de levenscycli van de apparaten relatief veel lijken op die van PCs vier tot vijf jaar geleden.”

“Het goede nieuws voor deze ruimte, is dat zowel consumenten als commerciële partijen zich open beginnen te stellen voor Windows 10,” voegt hij toe. “En we zijn al op een punt aanbeland, waar Windows-detachables goed zijn voor meer dan vijftig procent van alle leveringen in die categorie.”