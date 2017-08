Veeam Availability Suite komt naar VMware op AWS

Apps & Software

Gisteren werd tijdens het jaarlijkse VMworld-evenement in Las Vegas bekendgemaakt dat de VMware Cloud officieel beschikbaar wordt gemaakt op AWS van Amazon. Dat was een van de grotere aankondigingen van het event en gepaard met die aankondiging gaat vandaag nieuws vanuit Veeam.

Dat laat bij monde van co-CEO Peter McKay weten dat de Veeam Availability Suite beschikbaar zal zijn voor VMware op AWS. De beschikbaarheid van data is van cruciaal belang op de cloud. Gebruikers moeten op elk moment en vanaf elke plek toegang hebben tot informatie. Dat is nu juist wat de Availability Suite van Veeam belooft: disaster recovery en continue back-ups, zodat je bij eventuele calamiteiten zo kort mogelijk uit de lucht bent als bedrijf.

‘Game changer’

Peter McKay schrijft in een blog dat het wat hem betreft een echte “game changer” is. Het maakt het mogelijk om de diensten van Veeam naadloos te gebruiken in zowel public als private cloud-omgevingen. Ook Mark Lohmeyer, vicepresident van de Cloud Platforms Business Unit van VMware vindt de samenwerking een uitstekende stap.

“VMware Cloud op AWS biedt klanten een naadloos geïntegreerd hybride cloudaanbod, dat klanten de SDCC-ervaring van de leider in de private cloud biedt, in samenwerking met de leidende publieke cloudaanbieder, AWS,” vertelt Lohmeyer. “Oplossingen als de Veeam Availability Suite staat IT-teams toe de kosten te verlagen, efficiency te vergroten en operationele consistentie te creëren op meerdere cloudomgevingen. We kijken ernaar uit om samen te werken met partners als Veeam, om de mogelijkheden met native VMware Cloud op AWS te vergroten en klanten de flexibiliteit en keuze in oplossingen te bieden die bedrijven nodig hebben.”