Dell komt met de Latitude 7212 Rugged Extreme Tablet

Dell heeft een nieuwe versie van zijn Latitude 12 Rugged Tablet onthuld. Het gaat om een model met de naam Latitude 7212 Rugged Extreme Tablet, dat eigenlijk alles is wat je van een stevige tablet verwacht. Het bedrijf schrijft over de tablet in een persbericht.

De nieuwe tablet beschikt over een 11,6-inch 1080p scherm. Het apparaat haalt zijn rekenkracht uit een zesde of zevende generatie processor van Intel met 8 GB of 16 GB werkgeheugen, afhankelijk van waar de gebruiker voor kiest. De Latitude 7212 Rugged Extreme Tablet beschikt maximaal over 1 TB aan verwisselbare SSD-opslag. Er kan gebruikgemaakt worden van twee batterijen van 34 Wh.

De tablet loopt echter nog op Windows 7, aangezien het apparaat bedoeld is voor omgevingen waarin gewerkt wordt. Te denken valt aan een gebied waar constructiewerkzaamheden plaatsvinden. Apparatuur in deze omgevingen is soms nog afgesteld op oude software, waardoor er nog niet van Windows 10 gebruikgemaakt kan worden. Overigens komt de tablet met Windows 10, maar is hij gedowngrade naar Windows 7. Een IT-afdeling kan een eventuele upgrade naar het nieuwe besturingssysteem zo eenvoudig doorvoeren.

Kan tegen een stootje

De Latitude 7212 Rugged Extreme Tablet is eigenlijk precies wat je van een stootbestendige tablet verwacht. Het is niet alleen een zwaar apparaat, maar het is ook best groot. Er zijn op dat gebied echter wel aanpassingen ten opzichte van zijn voorganger. Zo is dit apparaat rond de 1,3 kilogram, terwijl de voorganger zo’n 1,6 kilogram woog. Het nieuwe gewicht is ongeveer gelijk aan die van een MacBook Air. Toch is de tablet nog bijna 1-inch dik, wat neer komt op rond de 2,54 centimeter.

Dell maakt de nieuwe tablet per direct beschikbaar voor een vanafprijs van 1899 dollar. Ook accessoires zoals een rugged toetsenbord en rugged batterijoplader zijn beschikbaar om het maximale uit de tablet te halen. Indien er gebruikgemaakt wordt van een toetsenbord heeft de tablet veel weg van een laptop.