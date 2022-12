Dell presenteert een nieuwe versie van Concept Luna. De laptop is gemakkelijk te demonteren voor updates en reparaties. Het model debuteerde vorig jaar en werd onlangs vernieuwd.

De nieuwe versie van Concept Luna heeft meer vermogen. Daarnaast bevat het model geen schroeven, waardoor de laptop nog gemakkelijker te demonteren is dan voorheen.

Op dit moment onderzoekt Dell manieren om het reparatieproces te automatiseren, waaronder de diagnose van problemen in onderdelen. De Concept Luna is ongeveer zo groot als een Dell Latitude laptop met het uiterlijk van een Dell XPS 13 Plus.

Concept Luna

De oorspronkelijke versie had vier schroeven. De nieuwe variant is schroefvrij. Tijdens een recente persdemonstratie stak een vertegenwoordiger van Dell een pinnetje in de veiligheidsgleuf van het model. Het toetsenbord werd moeiteloos gedemonteerd.

Vervolgens verwijderde de vertegenwoordiger de ventilator, luidsprekers, het moederbord en batterijen. De pop-out onderdelen zijn volgens Dell recyclebaar. Het prototype van de laptop bevat geen batterijkabel, waardoor er geen enkele kleefstof, kabel of andere connector overblijft.

Acer en Framework

Dell ontwierp de Concept Luna met het oog op eenvoudige schermvervanging en onderhoud. De vertegenwoordiger van Dell verwijderde het LCD display gemakkelijk door een pinnetje in de veiligheidsgleuf aan de onderkant van het scherm te steken.

Dell is niet de enige fabrikant die modulaire laptops ontwikkelt. Framework produceert al jaren modellen met vervangbare onderdelen. Begrijpelijke reparatie-instructies maken de laptops verrassend gebruiksvriendelijk.

Daarnaast heb je Acer. We schreven onlangs een review over de Chromebook Vero 514. Alle laptops in de Acer Vero-serie zijn gemakkelijk te demonteren voor reparaties en upgrades.

Tip: Lenovo TruScale nog in de startblokken, forse uitbreiding op komst