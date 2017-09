Gedeelde kalenders Outlook nu ook beschikbaar op iOS en Android

Apps & Software

De gedeelde agenda’s zijn een mooie functie van Outlook. Zo is het immers eenvoudig om vrienden, familieleden of collega’s op de hoogte te stellen van je plannen. Maar de kalenders waren lange tijd enkel beschikbaar op het internet en nog niet in mobiele apps. Daar komt nu verandering in.

Microsoft heeft volgens MS Power User vandaag bekend gemaakt dat er een nieuwe update komt die gedeelde kalenders voor Office 365-accounts ook beschikbaar maakt voor Android en iOS. Enigszins opmerkelijk is dat de reeds aangemaakte kalenders niet beschikbaar zijn op die mobiele platformen. Enkel nieuwe gedeelde agenda’s zijn straks beschikbaar op iOS en Android.

Nieuwe update

Microsoft kondigde de functie als volgt aan: “We rollen een nieuwe functie uit, die het mogelijk maakt om gedeelde kalenders te synchroniseren met mobiele telefoons. Deze update maakt het mogelijk om al je gedeelde Office 365 kalenders met je mobiele telefoon te synchroniseren en dat met elk toegangsniveau (bekijken, wijzigen, permissies toewijzen) te doen. Daarnaast kan je een kalender delen of uitnodigingen voor gedeelde kalenders van Outlook accepteren op iOS en Android.” Maar de bestaande kalenders “worden niet geüpgraded als onderdeel van deze verandering en zullen enkel naar de web-, Windows- en Mac-versie van Outlook komen.”

Waarom Microsoft de functie niet naar reeds bestaande gedeelde kalenders brengt is niet bekend. Dat is wel erg jammer, want zo zal je een compleet nieuwe agenda moeten starten om er toch gebruik van te kunnen maken op een mobiel apparaat. Als je veel afspraken ingepland hebt, kan dat veel werk opleveren. Of de functie op een gegeven moment toch naar mobiele apparaten komt is niet zeker.