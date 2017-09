Bill Gates heeft spijt van control-alt-delete toetsencombinatie

Apps & Software

Als er iets is waar Microsoft-oprichter en voormalig CEO Bill Gates spijt van heeft, is het de Control-Alt-Delete toetsencombinatie. Als het aan hem had gelegen, zou hij de functionaliteit teruggebracht hebben naar één toets. Zijn excuses aanbieden wil Gates echter niet.

Bill Gates deed zijn uitspraak tijdens het Bloomberg Global Business Forum, waar hem naar de toetsencombinatie gevraagd werd. Daarop wees Gates de vinger naar IBM, en stelde hij dat “de mensen die daarmee bezig waren een andere knop hadden moeten introduceren om dat aan het werken te krijgen.”

“Je kunt nou eenmaal niet terug in de tijd keren om de kleine dingen in je leven rechtzetten, zonder de rest op het spel te zetten,” vertelde Gates. “Maar, als ik een kleine verandering zou kunnen maken, is dat het.” Volgens Gates ligt de schuld echter niet bij Microsoft, maar bij IBM. Dat vertelde de Microsoft-oprichter in 2013 ook al eens, toen hij IBM ook al de schuld gaf.

David Bradley

De hoofdverantwoordelijke voor de toetsencombinatie control-alt-delete is David Bradley. Hij werkte bij IBM aan de oorspronkelijke personal computer en wilde op die manier een computer veilig opnieuw op laten starten, een functie die ook naar een aantal versies van de Windows-software kwam.

“Ik mag hem dan wel uitgevonden hebben, maar Bill heeft hem beroemd gemaakt,” vertelde Bradley ooit in een interview. Bij MS Dos en Windows 3.x diende de combinatie nog voor het opnieuw opstarten van een pc, maar later bij Windows NT 3.1 werd de functie anders. Toen konden gebruikers het loginscherm oproepen, en tegenwoordig wordt daarmee het taakbeheer geopend.