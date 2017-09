Deal Toshiba en Bain Capital rond, al blijven aanklachten staan

Business

Vorige week werd het al aangekondigd en nu is de deal rond. Toshiba verkoopt zijn chipafdeling voor 18 miljard dollar aan een consortium dat aangevoerd wordt door het Chinese Bain Capital. Daarmee is een van de belangrijkste (maar niet laatste) hordes genomen om te voorkomen dat het bedrijf van de beurzen gehaald wordt.

Dat meldt persbureau Reuters vandaag. Vorige week ging Toshiba al akkoord met het bod van Bain, maar moest er nog gewacht worden op bepaalde eisen die Apple stelde rond de levering van chips. Daar is aan tegemoet gekomen en nu heeft het bestuur van Toshiba definitief getekend.

Einde financiële problemen

Daarmee lijken in elk geval de financiële problemen van Toshiba voorbij. De Amerikaanse nucleaire tak van Toshiba, Westinghouse, ging vorig jaar failliet. Het gevolg daarvan was dat Toshiba flink in het rood kwam te staan. Om zijn cijfers weer in het zwart te krijgen, had het miljarden nodig, die het wilde ophalen door zijn lucratieve chipafdeling te verkopen.

Daarvoor is nu dus een deal gesloten. Deel daarvan is dat Toshiba weer geld investeert in de chipeenheid en dat samen met Hoya Corp doet. Zo behouden Japanse bedrijven meer dan vijftig procent van de afdeling in handen, een uitgesproken wens van de Japanse overheid. Ook hebben een Japanse investeringsmaatschappij en -bank hun interesse geuit in het investeren in de afdeling.

Aanklacht Western Digital

Toch zijn de problemen nog niet helemaal voorbij voor Toshiba. Western Digital liet kortgeleden weten een zaak gestart te hebben naar aanleiding van de deal tussen Toshiba en Bain Capital. Het vindt dat het wegens zijn aandeel in de chipafdeling medezeggenschap heeft over een eventuele overnamepartner.

Western Digital betaalde vorig jaar zo’n 16 miljard dollar om SanDisk over te nemen, dat sinds 2000 partner was van de chipafdeling. Het ziet chips als een belangrijke groeisector en wil de zaak uit handen van rivaliserende chipfabrikanten houden. Om die reden was het zelf een van de bieders op het aandeel van Toshiba, maar dat koos dus voor een andere partij. Ondertussen heeft Western Digital om een rechterlijk verbod op de overname gevraagd.

Gaat de deal door?

De hamvraag is dus of de deal wel door kan gaan. Vermoedelijk zal de Japanse overheid zijn fiat wel geven. Onder de afspraken die met Bain gemaakt zijn, houdt Toshiba 40,2 procent van de stemrechten over de chipafdeling. Hoya Corp krijgt 9,9 procent in handen. De andere leden van het consortium krijgen 49,9 procent. Daarmee blijft de afdeling in Japanse handen, precies zoals de overheid daar eiste.

Een uitspraak in de zaak van Western Digital tegen Toshiba zal nog even op zich laten wachten. Het schijnt nog minstens een jaar te duren alvorens er een eerste uitspraak komt. Een definitief oordeel zou tot 2019 op zich laten wachten.