‘Google komt met slimme speaker met display’

Consumer

Afgelopen mei presenteerde Amazon de Echo Show, een klein apparaat dat draait op digitale assistent Alexa en een aanraakscherm heeft. Google werkt volgens de laatste geruchten aan een soortgelijk apparaat en zou om die reden de stap genomen hebben om YouTube van de Echo Show af te halen.

Dat meldt de site Techcrunch op basis van enkele bronnen binnen het bedrijf. Volgens de site wordt aan het project gewerkt onder de codenaam Manhattan en dient het apparaat ter bevordering van het gebruik van Google Assistant. Die is al beschikbaar binnen de Google Home-speaker, maar dat apparaat heeft geen scherm. Dat laatste zal dus mogelijk veranderen.

Meer details

Volgens Techcrunch kan Google door een scherm in te bouwen in het apparaat veel van zijn diensten extra beschikbaar maken. Zo zouden gebruikers immers ook YouTube-video’s kunnen bekijken en gebruik kunnen maken van Google Foto’s. Ook schijnt het apparaat op een versie van Android te draaien, zodat andere ontwikkelaars eenvoudig apps kunnen ontwikkelen.

De hoop van Google is om snel en ecosysteem te bouwen rond het apparaat, zodat het beter kan concurreren met andere bedrijven die ook slimme speakers maken. Een extra manier waarop het dat doet, is door de mogelijkheden van andere speakers te beperken. Eerder deze week werd namelijk de YouTube-app van de Amazon Echo Show verwijderd.

Amazon reageerde daarop verbolgen, en vertelde aan The Verge dat er “geen technische reden voor die beslissing [is], wat teleurstellend is en beschadigend is voor allebei onze klanten.” Volgens Google was er echter wel een gegronde reden: de Echo Show zou niet aan de voorwaarden voldoen en daarom werd de app van het apparaat gehaald. Dat Google nu met een eigen speaker met scherm lijkt te komen, impliceert dat er mogelijk meer aan de hand is. Wellicht dat Google de app er gewoon van af haalde om te proberen meer klanten naar zijn eigen – nog te lanceren – speaker te brengen.

Google Assistant

De lancering van een Google speaker met display is handig voor de promotie van de Google Assistant. Die digitale assistent ontbeert op bepaalde apparatuur de uitgebreide mogelijkheden van bijvoorbeeld Amazon Alexa. Vraag je aan Google Home wat het weer is, krijg je om maar wat te noemen enkel de voorspellingen te horen. Het zou fijner zijn, als je die ook te zien krijgt. En precies daar komt een speaker met beeldscherm bij kijken.

Op 4 oktober houdt Google een evenement. Het gerucht gaat dat dan in elk geval de nieuwe Pixel-telefoons gepresenteerd worden. Wellicht dat dan ook de nieuwe speaker onthuld wordt.