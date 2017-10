Waarom er maar 70 extensies zijn voor Microsoft Edge

Apps & Software

In 2013 begon Microsoft met de ontwikkeling van de Edge-browser. Die werd eind maart 2015 gelanceerd en heeft sindsdien veel nieuwe functies gekregen. De meest opvallende is wellicht ondersteuning van extensies. Maar echt veel plug-ins zijn er niet voor de browser. Microsoft legt nu uit dat dit het gevolg van een bewuste keuze is.

Op moment van schrijven hebben gebruikers van Microsoft Edge de keuze uit zeventig extensies. Daar horen vooral de grote namen bij: AdBlock, uBlock, Ghostery en LastPass. Je zou denken dat ontwikkelaars ondertussen allang nieuwe extensies gebouwd zouden hebben. Maar dat blijkt niet zo te zijn, want enkel met de hand geselecteerde ontwikkelaars mogen dat.

Met de hand gekozen

Microsoft publiceerde vandaag een uitgebreid blog over de ontwikkeling van extensies en hoe dat past binnen de plannen die het met Edge heeft. Het bedrijf wil enkel software van “hoge kwaliteit” toestaan voor de browser. De lat ligt vooral hoog als het aankomt op security en performance en om die reden werkt het bedrijf aan een “zorgvuldig onderhouden ecosysteem” voor de browser.

Ontwikkelaars krijgen dan ook niet zomaar toestemming om een extensie voor Edge uit te brengen. Dat heeft ertoe geleid dat er slechts zeventig verschillende toevoegingen zijn. Volgens Microsoft ligt dat niet aan een gebrek aan interesse – daarvan zou er juist “heel veel” zijn. Een reden kan liggen in het feit dat er geen API’s zijn waarmee ontwikkelaars eenvoudig hun Chrome-extensie naar Edge kunnen overzetten.

Toekomst

Voor de toekomst is Microsoft van plan wel dergelijke API’s te ontwikkelen. Daarmee zou het gemakkelijker moeten worden voor ontwikkelaars om hun extensies over te zetten naar Edge. Tegelijk komen er geen garanties vanuit Microsoft dat die extensies straks allemaal geaccepteerd worden. Het strenge selectiebeleid zou moeten blijven staan, om het bestaan van dat strakke ecosysteem te garanderen.

Overigens is Edge nog altijd lang niet de grootste op het gebied van webbrowsers. Waar de nieuwste versie van Google Chrome zo’n 28,98 procent van de browsermarkt in handen heeft, telt het aandeel van Edge slechts 4,02 procent. Internet Explorer (11,72%) en Firefox (6,76%) doen het vooralsnog beter.