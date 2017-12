AT&T test snel internet via stroomkabels

Networking

AT&T is begonnen met proeven om snel internet te leveren via stroomkabels. Dit gebeurt in de Amerikaanse staat Georgia en een locatie buiten de Verenigde Staten. Het doel is om sneller internet te leveren aan meer klanten. De technologie zou snelheden boven de één gigabit per seconde kunnen realiseren.

Hierbij worden datapakketjes niet midden door de stroomkabels zelf verplaatsen, maar juist erlangs of erg dicht in de buurt van de kabels. Dit wordt ook wel AirGig genoemd. De datasignalen worden verzonden met millimetergolven, die geregenereerd worden met aanwezige antennes en apparaten in bestaande stroomkabels. Een cruciaal onderdeel is dat het niet verplaats wordt door de stroomkabels, aangezien dat erg duur en moeilijk is. Dit vanwege het feit dat er gespeeld moet worden met voltages. In de video onderaan dit bericht demonstreert AT&T de werking.

Streven AT&T

De proef in Georgia bevindt zich in een landelijk gebied, al voorziet het bedrijf ook een rol in buitenwijken en steden. AT&T denkt dat de technologie uiteindelijk overal in de buurt van een hoogspanningslijn kan werken, zo weet Reuters. Een internationale test is gekozen omdat AirGig een marktkans biedt die verder gaat dan alleen de VS. Het is echter niet bekend waar de proef buiten de VS plaatsvindt. Het bedrijf communiceert eveneens geen tijdstip over een commerciële lancering. Naarmate de technologie zich verder ontwikkelt zullen de testen uitbreiden.

Uit een eerder achtergrondartikel van Techzine blijkt dat AT&T AirGig wil inzetten om snel internet te realiseren in gebieden met kleine inwonersaantallen. Dit is nodig om ook bij dit soort gemeenschappen steeds slimmere apparaten hun intreden zullen doen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een zelfrijdende auto die ver van een grote stad verwijderd is. Om zo’n voertuig succesvol te laten rijden, moet ook daar snel internet beschikbaar zijn. Uiteindelijk is dit een onderdeel van het streven van AT&T om met edge computing de wereld te veranderen.