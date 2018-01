Apple wacht mogelijk miljardenboete van Franse overheid

Mobile

Frankrijk doet onderzoek naar Apple. Specifiek wordt er gekeken naar de manier waarop het Amerikaanse technologiebedrijf omgaat met iPhones. Al langer gaat het gerucht dat Apple oude modellen bewust langzamer maakt, zodat gebruikers sneller geneigd zijn die te vervangen. Mocht dat zo zijn, staat Apple mogelijk een miljardenboete te wachten.

De Franse consumentenwaakhond DGCCRF, dat onderdeel uitmaakt van het economisch ministerie, lanceerde afgelopen vrijdag het onderzoek. Dat maakte het bekend via persbureau Reuters. Centraal in het onderzoek staat de vraag of de Amerikaanse technologiereus bewust zijn klanten misleid zou hebben om meer hardware te verkopen.

Langzamere telefoons

Afgelopen december was er voor het eerst bewijs dat Apple bepaalde toestellen bewust langzamer had gemaakt met de iOS 10.2.1 update. Die update bleek een functie voor energiebeheer te bevatten, die zorgde voor een slechter presterende processor. Apple had dat niet aan gebruikers uitgelegd en dus kwam het nieuws als verrassing.

Later bleek dat Apple dit gedaan had omdat verouderde batterijen soms verminderde capaciteit hebben, waardoor de processor in sommige gevallen iets teveel van de accu vraagt. Die zou dan te snel leeg raken en om die reden werd de processor – als de software deze problemen detecteerde – wat terug geklokt.

Apple bood vervolgens zijn excuses aan en liet weten oudere batterijen – ongeacht hun status – voor 25 dollar te vervangen. Toch lijkt dat voor de Fransen niet genoeg te zijn. Uit het onderzoek moet in elk geval blijken of Apple dit wel of niet expres gedaan heeft om verkopen te stimuleren.

Mocht de Franse overheid die mening toegedaan zijn, kan het Apple een boete van maximaal 5 procent van zijn jaaromzet geven. In dat geval zou de boete zo’n 15 miljard dollar kunnen bedragen.