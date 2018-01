Veeam haalde 827 miljoen dollar op in 2017, een recordjaar

Business

Veeam laat aan Techzine weten over de resultaten van het afgelopen jaar. In 2017 realiseerde het bedrijf 827 miljoen dollar aan boekingen, wat omgerekend neerkomt op bijna 690 miljoen euro. Voor Veeam betekent het resultaat het succesvolste jaar uit zijn historie.

Door de 827 miljoen dollar aan boekingen wordt er jaar-op-jaar groei van 36 procent gerealiseerd, waarmee de verwachtingen overtroffen worden. Veeam durft dan ook hardop uit te spreken dat het op weg is naar een omzet van een miljard dollar, iets wat het doel is voor 2018. Het bedrijf denkt dat de groei komt doordat organisaties van elke grootte het platform kunnen inzetten voor gegarandeerde beschikbaarheid van virtuele, cloud en fysieke workloads.

Afgelopen jaar sloot Veeam meer deals hoger dan 500.000 dollar dan in de zes jaren ervoor. De stijging kwam uit op 62 procent jaar-op-jaar voor grote enterprise-deals en op 500 procent groei voor deals boven de miljoen dollar. Meer dan 57 procent van de Forbes Global 2000, en 74 procent van de Fortune 500, zou klant zijn van Veeam. Per maand worden er 4000 nieuwe klanten verwelkomd. Nieuwe klanten in 2017 waren onder andere SkullCandy en Industrial Scientific.

Groeigebieden

De voorgaande negen kwartalen was cloud het snelst groeiende segment van Veeam. In 2017 boekte het bedrijf op dit gebied een jaar-op-jaar groei van 50 procent. Veeam ziet dat het cloudmomentum toeneemt, aangezien de cloudboekingen in het vierde kwartaal van 2017 met 57 procent toenam en er meer dan 1,1 miljoen beschermde virtual machines zijn. Inmiddels zijn er bijna 18.000 Veeam Cloud & Service Provider-partners. Vorig jaar kwamen er meer dan 1200 nieuwe serviceproviders online.

Anderzijds werden de relaties met belangrijke partners zoals HPE, Cisco en NetApp versterkt, wat zorgde voor meer dan 100 miljoen dollar aan boekingen. Veeam voegde tevens ervaren krachten toe aan de internationale teams. Het bedrijf groeide in 2017 met meer dan 1000 werknemers, terwijl er geïnvesteerd werd in de ontwikkeling van het personeelsbestand.