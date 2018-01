Samsung onthult de Galaxy S9 op 25 februari

Mobile

Samsung heeft op zijn website de datum geplaatst waarop we de presentatie van de Galaxy S9 kunnen verwachten. Op 25 februari toont het bedrijf de smartphones waarbij de nadruk ligt op de camera. Samsung maakt dat op de uitnodiging duidelijk met de woorden “The Camera. Reimagined.”

Officieel onthulde de techgigant nog geen details over de camera, maar er zijn al wel enkele betrouwbare bronnen met informatie gekomen. Zo verklapte een pagina van Samsung eerder deze week dat de telefoons over een extra sterke slow-motion functie beschikken. Hierdoor kunnen er 480 beelden per seconde in 1080p opgenomen worden. Bij de Galaxy S8 was dit nog 240 beelden per seconde in 1080p. Anderzijds zagen we dat de camera waarschijnlijk beschikt over twee diafragma-openingen, dankzij een fysieke sluiter.

De presentatie vindt plaats op de avond voor Mobile World Congress, het evenement in Bareclona dat van 26 februari tot en met 1 maart gehouden wordt. De Galaxy S7 werd ook tijdens deze beurs onthuld, maar met de Galaxy S8 week Samsung hier van af. Vorig jaar presenteerde het bedrijf zijn vlaggenschip tijdens een eigen evenement in maart.

Release

Eerder kwam techjournalist Evan Blass, die vrijwel altijd goed zit met zijn berichtgeving over smartphones, met de mededeling dat de Galaxy S9 en Galaxy S9+ op 16 maart verschijnen. Met een presentatie op 25 februari lijkt die releasedatum wel eens uit te kunnen komen. Geïnteresseerden zouden de toestellen dan vanaf 1 maart kunnen bestellen.

Op 25 februari om 18:00 uur is de presentatie voor iedereen live te volgen via de website van Samsung. Naast details over de Galaxy S9 kunnen we waarschijnlijk rekenen op nog wat andere producten van het bedrijf. Techzine is aanwezig bij de presentatie van de Galaxy S9. Houd de website dus in de gaten om meer over de Galaxy S9 en andere onthullingen te weten te komen.