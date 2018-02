Qualcomm wijst Broadcom-bod van 121 miljard dollar af

Business

Qualcomm heeft het verhoogde bod van Broadcom, dat uitkomt op 121 miljard dollar (98,5 miljard euro), afgewezen. Het bedrijf is van mening dat er een ondergewaardeerd bod op tafel ligt, zo valt te lezen in de aankondiging. Wel stelt Qualcomm een meeting met Broadcom voor, om de “tekortkomingen” te bespreken.

Met dit antwoord probeert Qualcomm een balans te vinden tussen zichzelf en een aantal van zijn aandeelhouders. Zelf lijkt het chipbedrijf niet veel in de overname te zien, terwijl de investeerders aansturen op een aantrekkelijke deal. Broadcom stelde voor om dit weekend samen te komen, maar Qualcomm kan pas op dinsdag. Er moet eerst gesproken worden met de adviseurs.

Het bod vertegenwoordigt dit keer 82 dollar per aandeel. Daarvan is 60 dollar daadwerkelijk geld, terwijl de 22 dollar voortkomt uit Broadcom-aandelen. Op maandag kwam naar buiten dat Broadcom met dit verhoogde bod zou komen. Er werd gesproken over het “beste en laatste” bod, dat door de aandeelhouders gesteund wordt. Nabeurs ging het aandeel Qualcomm 1,1 procent omhoog naar 63,12 dollar. Broadcom-aandelen gingen met één procent omhoog naar 232 dollar.

Obstakels

Met de afwijzing is de overname nog niet opgegeven. Broadcom nomineerde namelijk kandidaten voor de raad van bestuur van Qualcomm. Op 6 maart vindt de aandeelhoudersvergadering plaats, waar er gestemd zal worden over het eventuele vervangen. Ook zou Broadcom-CEO Hock Tan volgens geruchten de voorwaarde van de deal eventueel last-minute wijzigen.

De kopende partij denkt dat de deal binnen twaalf maanden na een akkoord afgerond kan worden. Qualcomm gaat ervan uit dat de autoriteiten over de hele wereld meer dan 18 maanden nodig hebben om een overname te beoordelen, waarbij ook risico’s komen kijken.

Onlangs zagen we nog dat Qualcomm goedkeuring van de Europese Commissie kreeg om NXP Semiconductors voor 47 miljard dollar over te nemen. Deze overname hangt al sinds 2016 in de lucht en heeft alleen nog goedkeuring van China nodig. Doordat de NXP-deal bijna afgerond is, beschikt Qualcomm over extra kracht om weerstand te bieden tegen Broadcom.