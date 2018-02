Red Hat Enterprise Linux nu beschikbaar op Alibaba Cloud

Alibaba Cloud kondigt aan dat Red Hat Enterprise Linux voortaan wereldwijd beschikbaar is als een pay-as-you-go abonnementsmodel in de Alibaba Cloud Marketplace. Hiermee zijn bedrijven in staat om applicaties te implementeren en beheren, gevirtualiseerde omgevingen te bouwen en hybride clouds te creëren.

Door de integratie met Alibaba Cloud kunnen gebruikers hun versie aanpassen door functionaliteiten van Alibaba toe te voegen, waaronder desktop-opties en ontwikkelaarstools. De twee partijen maakten eind vorig jaar bekend de handen in een te slaan om met open-source meer flexibiliteit en kracht naar gebruikers van het cloudplatform te brengen. Sindsdien rondde Alibaba Cloud het certificeringsproces af om een officiële Red Hat Certified Cloud and Service Provider te worden.

Daardoor is Alibaba Cloud erkent als een provider die een veiligere, schaalbare, ondersteunde en consistente omgeving biedt voor enterprise cloud deployments, alsmede Red Hat-geteste en gevalideerde open-source oplossingen. Door de samenwerking kunnen klanten van Alibaba Cloud en Red Hat, independent software vendors (ISV’s) en ontwikkelaars gebruikmaken van een aantal mogelijkheden.

Zo moet er meer overtuiging ontstaan dat de IT-implementaties in de cloud beginnen met een solide basis. Daarbij is Red Hat Enterprise Linux on-demand te gebruiken, zodat er alleen betaald wordt voor het noodzakelijke gebruik. Een ander voordeel die Alibaba Cloud noemt is het toegang krijgen tot het betrouwbare en flexibele Red Hat Enterprise Linux op een vertrouwde omgeving.

Azië

Voor Red Hat biedt dit de mogelijkheid om te groeien op de Chinese markt. Uit cijfers van Gartner (begin oktober) over Infrastructure as a Service blijkt namelijk dat Alibaba in China de grootste leverancier van cloudinfrastructuur is. Met het opzetten van datacenters in Europa, Australië en het Midden-Oosten moet er nog meer groei plaatsvinden. Gartner beweert ook dat Alibaba beter presteert op de cloudinfrastructuurmarkt dan Google. Bovendien ziet Red Hat Azië als zijn snelstgroeiende markt, al wordt daar wel de minste omzet gegenereerd.