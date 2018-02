‘Gratis variant van Microsoft Teams op komst’

Het gerucht gaat dat Microsoft werkt aan een genadeslag voor Slack. Waar dat momenteel nog de populairste zakelijke berichtenapp is, wil Microsoft met Teams die plek innemen. En dus wordt er naar het schijnt gewerkt aan een gratis versie van Teams, waarmee ook kleinere bedrijven snel de overstap kunnen maken.

De site Petri meldt op basis van bronnen binnen Microsoft dat er wordt gewerkt aan een gratis versie van Microsoft Teams. Die moet er net zo uit komen te zien als de gratis variant van Slack, waarbij bedrijven kunnen upgraden om meer mensen toe te mogen voegen aan de app, of om bijvoorbeeld onbeperkte opslagcapaciteit ter beschikking te krijgen. Ook zijn er in die betaalde variant meer verschillende functies beschikbaar.

Drukke markt

Lange tijd was Slack zo’n beetje de enige zakelijke communicatiedienst die er echt toe deed. Slack had een jarenlange voorsprong, maar heeft die zien slinken, mede door de stevige concurrentie vanuit Microsoft. Dat lanceerde een jaar geleden Teams, en heeft nu al 125.000 organisaties die er gebruik van maken.

Dat komt mede doordat Microsoft Teams gratis is voor bedrijven die al een premium-account hebben van Office 365 Business. Ter vergelijking: voor Slack betalen bedrijven 12,50 dollar per betalende klant. Voor datzelfde bedrag kan een bedrijf alle Office-mogelijkheden, Exchange Online, OneDrive, SharePoint, Yammer en nog veel meer krijgen.

Om die reden stappen veel bedrijven dan ook over van Slack naar Teams. Maar het zijn de kleinere ondernemingen die vooral bij Slack blijven hangen, mede doordat er tot dusverre geen gratis versie van Teams beschikbaar is. Daar lijkt nu dus verandering in te komen, al is het nog even de vraag op welke termijn.