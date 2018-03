Ziggo stopt vanaf april geleidelijk met analoge televisie

VodafoneZiggo maakt bekend vanaf april geleidelijk te stoppen met het aanbieden van analoge televisie. Daardoor zal het bedrijf binnen twee jaar alleen nog digitale tv aanbieden. Op deze manier kan het kabelnetwerk sneller worden en bespaart VodafoneZiggo kosten die komen kijken bij het in de lucht houden van het analoge signaal.

Ziggo gaat geleidelijk stoppen met analoge televisie

Het beëindigen van het betreffende signaal gaat stapsgewijs per regio. Klanten zullen ruim van te voren ingelicht worden over de uitschakeling in hun gebied. Inmiddels ontvingen klanten in Capelle aan den IJssel en plaatsen daaromheen een bericht dat Ziggo in april het signaal uitschakelt. De regio is daarmee als eerste aan de beurt.

Eind vorig jaar liet Ziggo al weten te willen stoppen met analoge tv. Toen sprak het bedrijf over een periode van drie jaar, maar ging niet in op het begin van het stopzetten. Directeur Jeroen Hoencamp gaf aan dat het kabelnetwerk sneller kan worden door middel van de invoering van Docsis 3.1. Deze technologie belooft internetverbindingen met snelheden van 1 Gbit/s of meer mogelijk te maken. Randvoorwaarde hiervoor is de afschaf van het analoge aanbod. Daarnaast bespaart het ook kosten die het in de lucht houden met zich meebrengt.

Belofte

Het aantal mensen dat analoog kijkt nam de afgelopen jaren flink af, claimt VodafoneZiggo. Exacte cijfers zijn niet bekend, maar Hoencamp sprak bij de aankondiging over 300.000 tot 400.000 huishoudens die te maken krijgen met de overgang. Het bedrijf belooft hen te helpen met de overstap, door middel van extra servicepunten en hulp thuis.

Ziggo geeft aan dat na de omzetting er extra zenders bij komen, waaronder alle regionale zenders en Ziggo Sport. De overstap moet geen impact hebben op de abonnementskosten, die gelijk blijven aan het abonnement dat de klant al heeft. Wat betreft radio verandert Ziggo voorlopig niets. Het bedrijf maakte al wel bekend dit signaal de komende jaren uit te schakelen, maar wanneer is vooralsnog onduidelijk.