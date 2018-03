Waymo en Google lanceren proef met zelfrijdende vrachtwagen

Tesla is bepaald niet het enige bedrijf dat werkt aan een volledig autonome vrachtwagen. Ook Google-dochter Waymo komt daarmee. Vorig jaar hoorden we daar al eens van dat het bedrijf met de ontwikkeling bezig is, maar verder bleef het stil. Tot vandaag, want nu horen we dat Waymo dit jaar nog een pilot lanceert met zelfrijdende vrachtwagens.

Vandaag heeft Waymo aangekondigd dat het samen met Google een proef lanceert in Atlanta. Binnen de proef zullen de vrachtwagens van Waymo producten leveren aan Google. Het gaat dan om hardware die nodig is voor de datacenters van de internetgigant.

Autonome vrachtwagens

De vrachtwagens hebben de afgelopen tijd al rondgereden in Californië en in Arizona. Daarbij is gebruik gemaakt van dezelfde sensoren die Waymo bij zijn minivans ook al toepaste. Volgens Waymo is de software verder exact dezelfde als bij de minivans en hebben de algoritmes net als een gewoon mens geleerd om vrachtwagens te besturen.

“Onze software leert net als een mens dat na jaren van rijden in passagiersvoertuigen doet, ook om vrachtwagens te besturen. De principes zijn hetzelfde, maar dingen als remmen, bochten maken en de blinde hoeken werken anders bij een volledig volgeladen vrachtwagen en aanhanger.”

Daarmee is Waymo het volgende bedrijf dat zich mengt in de markt van autonome vrachtwagens. Naast Tesla en Waymo is ook Uber bezig met werken aan zelfrijdende vrachtwagens. Bij elk van de proeven wordt nog altijd gebruik gemaakt van menselijke chauffeurs die achter het stuur zitten om – indien nodig – in te grijpen.