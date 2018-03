Firefox 59 laat je onnodige notificaties blokkeren

Mozilla heeft vandaag een nieuwe versie van Firefox vrijgegeven. Versie 59 kan sommige websites ervan weerhouden meldingen naar je apparaat te sturen. Ook weerhoudt de nieuwe functie sites ervan zichzelf toegang te verschaffen tot de camera, microfoon en locatie van je apparaat.

Dat meldt de site Ars Technica vandaag. De nieuwe functie zorgt er vooral voor dat het notificatiecentrum van je apparaat minder snel volloopt met meldingen van diverse sites. Als je immers van verschillende pagina’s meldingen toestaat, loopt dat centrum al snel compleet vol.

Notificatiebeheer

De belangrijkste toevoeging in Firefox 59 is dus het notificatiebeheer. De functie is in zowel Windows als MacOS te gebruiken. Om hem in te schakelen moet je naar het instellingenmenu gaan, waar bij de optie ‘privacy & beveiliging’ een optie voor toestemmingen staat. Daar kan je instellen wat websites mogen doen als het aankomt op locatiegegevens, je camera, microfoon en notificaties.

Andere verbeteringen binnen Firefox 59 hebben betrekking tot het bewerken van screenshots die je in de browser maakt en het personaliseren van tabbladen en vensters. Ook heeft men nog snellere laadtijden weten te bewerkstelligen voor websites door beter gebruik te maken van het cache op je apparaat.

De nieuwste versie van Firefox is vanaf nu te downloaden voor alle platformen.