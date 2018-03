WhatsApp stopt voorlopig met delen gegevens met Facebook

WhatsApp stopt met het delen van gegevens met Facebook. Het berichtenplatform doet dat, nadat onderzoek uit heeft gewezen dat er geen wettelijke basis is voor het delen van consumentengegevens met het moederbedrijf. Pas als het voldoet aan de aanstaande General Data Protection Regulation (GDPR) van de Europese Unie, gaat het daar weer mee beginnen.

De GDPR vereist van bedrijven dat er een wettelijke basis is voor het verzamelen of verwerken van persoonsgegevens. Berichtenapp WhatsApp deelde gegevens met moederbedrijf Facebook, maar stopt daar op korte termijn mee omdat het in overtreding zou zijn van de eerste twee principes van GDPR. Mocht het in overtreding zijn zodra de regelgeving in werking treedt, staat het een miljoenenboete te wachten.

Drie redenen

Volgens Europees commissaris Elizabeth Denham waren er drie verschillende redenen te onderscheiden waarom WhatsApp geen data kon delen met Facebook. Allereerst is er geen goede reden voor het delen van de persoonsgegevens. Op de tweede plek is er voor gebruikers niet genoeg bekend over de manier waarop gegevens gedeeld worden. Ten derde vindt Denham dat het delen van bestaande gegeven met het sociale netwerk “onverenigbaar” is met de oorspronkelijke gedachte achter het verzamelen van de persoonsgegevens.

“Ik ben blij te mogen melden dat WhatsApp een publiekelijke belofte heeft gemaakt, dat het geen persoonsgegevens met Facebook zal delen tot ze dat kan doen in overeenstemming met de aankomende GDPR, die vanaf mei dit jaar van kracht is,” aldus Denham in een statement.

Het nieuwe privacybeleid kwam WhatsApp toen het dat in 2016 invoerde op forse kritiek te staan. Het bedrijf had toen het verkocht werd aan het sociale netwerk beloofd dat er nooit gegevens gedeeld zouden worden met Facebook. Dat bleek dus toch te gaan gebeuren, waar gebruikers niet bepaald blij mee waren. Nu komt er dus een voorlopig einde aan het delen van de gegevens, al laat het zich raden dat het bedrijf vast een nieuwe manier vindt om dit wel weer te kunnen doen.