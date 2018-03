Microsoft brengt preview van Windows Server 2019 uit

Microsoft heeft een previewversie vrijgegeven van Windows Server 2019. Daarin komt onder meer integratie van het Windows-subsysteem voor Linux. Windows Server 2019 is nu beschikbaar voor Insiders met een release gepland voor de tweede helft van dit jaar.

De volgende versie van Windows Server wordt Windows Server 2019 en deze komt in de tweede helft van het jaar uit vertelt een bericht op Arstechnica.com. De timing is niet verrassend omdat het past in het schema dat Microsoft al heeft vastgelegd om Windows te splitsen tussen een Long Term Servicing Channel (LTSC) met 10 jaar ondersteuning en een release om de drie jaar, en een halfjaarlijks kanaal ( SAC) met 18 maanden ondersteuning.

Hoogtepunten van de volgende Windows Server versie zijn de nieuwe webgebaseerde Project Honolulu-interface en de integratie van het Windows-subsysteem voor Linux. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk om Linux-tools te gebruiken vanuit Windows. Er komt ook meer ondersteuning voor containers. Hoewel de Windows 10 SAC-releases volledige besturingssystemen zijn, worden de Windows Server SAC-versies dat niet. De Windows Server SAC-releases ondersteunen alleen de Server Core- en Nano Server-containerimplementaties.

De LTSC-releases worden ondersteund door software zoals Office. Voorbeeldversies van Windows Server 2019 zijn nu beschikbaar voor Windows Insiders.