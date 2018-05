WhatsApp-oprichter en CEO Jan Koum vertrekt bij Facebook

WhatsApp-CEO Jan Koum heeft bekend gemaakt dat hij opstapt bij het bedrijf dat hij zelf heeft helpen oprichten. In zijn bericht laat hij weten te stoppen omdat het tijd is voor iets nieuws, maar bronnen van The Washington Post stellen dat er ruzies waren achter de schermen.

Anonieme bronnen van The Washington Post vertellen dat Facebook de gebruikersgegevens van WhatsApp wilde gebruiken en de encryptie afzwakken. Dat druiste heel erg in tegen de intenties van Koum, die WhatsApp samen met medeoprichter Brian Acton in 2014 verkocht voor 19 miljard dollar. Bij die verkoop werd beloofd dat er geen verregaande integratie tussen WhatsApp en Facebook zou komen, om te zorgen dat de privacy van gebruikers maximaal beschermd werd.

Bericht van Koum en Zuckerberg

Hieronder het bericht van Koum, dat hij op Facebook plaatste.

“Het is bijna een decennium geleden dat Brian en ik WhatsApp begonnen en het is een fantastische reis geweest, met sommige van de beste mensen. Maar het is tijd om verder te gaan. Ik heb het geluk gehad om met eren ongelofelijk klein team te mogen samenwerken en te zien hoe ongelofelijk veel focus een app kan produceren die door zoveel mensen van over heel de wereld gebruikt wordt. Ik vertrek op een moment dat mensen WhatsApp op meer manieren gebruiken dan ik me ooit had kunnen voorstellen. Het team is sterker dan ooit en zal ongelofelijke dingen blijven doen. Ik neem wat tijd vrij om te genieten van iets anders dan technologie, waaronder luchtgekoelde Porsches, werken aan mijn auto’s en het spelen van ultimate frisbee. En ik zal WhatsApp nog altijd blijven aanmoedigen – gewoon van buitenaf. Dank aan iedereen die deze reis mogelijk gemaakt heeft.”

Koum zal ook vertrekken als bestuurslid van Facebook. Overigens reageerde Mark Zuckerberg ook al op het vertrek van Koum: