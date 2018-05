T-Mobile brengt met Office Essential vast nummer naar mobiele telefoon

T-Mobile maakt een nieuwe dienst voor ondernemers beschikbaar, Office Essential. Deze geeft hen de vrijheid om overal te werken en altijd bereikbaar te zijn, aangezien ze een vast nummer via de mobiele simkaart krijgen. Hiermee wil T-Mobile voldoen aan een wens van de ondernemers: voor de professionaliteit van het bedrijf willen zij een vast nummer, maar ze hebben liever niet een vast toestel ergens op een bureau dat handmatig doorgeschakeld moet worden.

Via de Office Essential app kan de gebruiker bepalen met welk nummer hij vanaf zijn mobiel wil bellen. Het is daarbij mogelijk om uitgaand te bellen vanaf een vast nummer. Dit is bij de meeste huidige doorschakelsystemen of Voice over IP-diensten niet mogelijk, aldus T-Mobile. Daarnaast kan de gebruiker aangeven wanneer een vast nummer automatisch moet worden doorgeschakeld naar een apart ingesteld voicemailbericht. Dit komt bijvoorbeeld van pas buiten werktijd.

Door de dienst heeft de ondernemer geen kosten meer aan het installeren van een telefooncentrale, een abonnement voor vaste telefonie of aan het doorschakelen van een vaste lijn. Alle gesprekken die worden gevoerd in Nederland met het vaste nummer, gaan via de Unlimited belbundel van T-Mobile. De ondernemer betaalt onder aan de streep geen extra belkosten.

Beschikbaarheid

Eerder introduceerde T-Mobile Unlimited @Work. Hiermee moeten ondernemers altijd, onbeperkt en overal veilig kunnen werken op alle apparaten. Office Essential kan per direct als add-on bij het mobiele zakelijke abonnement worden besteld, voor 8,50 euro extra per aansluiting, per maand. T-Mobile biedt drie @Work-abonnementen, waarbij ongelimiteerd bellen in de EU en de VS geldt. De databundels bestaan uit 2 GB, 8 GB en onbeperkt. Prijzen bedragen respectievelijk 18 euro, 22 euro en 29 euro.