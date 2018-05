Google en KPMG werken samen aan transformatie zakelijke technologie

Google en KPMG zijn een samenwerkingsverband aangegaan. De twee bedrijven willen andere ondernemingen helpen hun zakelijke modellen te transformeren. Daarvoor maakt KPMG gebruik van het Google Cloud Platform, aan de hand waarvan het een portfolio van oplossingen voor de industrie wil bouwen.

Dat kondigde het bedrijf vandaag aan. De hoop is dat het nieuwe portfolio, evenals de alliantie met Google, andere ondernemingen ertoe in staat zal stellen om “hun bedrijf en zakelijke modellen te transformeren”. Centraal in deze oplossingen zullen cloud computing, machine learning, zakelijke mobiliteit en geavanceerde analytische technologieën komen te staan.

Zakelijke transformatie

Financiële instituten, verzekeringsmaatschappijen, de gezondheidszorg, fabrieken en winkels kunnen allemaal gebruik maken uit deze oplossingen. KPMG richt zich onder meer op klantenservice, contractbeheer, cybersecurity en compliance als het aankomt op regelgeving. Dat laatste is vooral relevant, nu de Europese Unie zijn veel strengere privacywetgeving General Data Protection Regulation (GDPR) in heeft laten gaan en er meer van dat soort wetgeving te verwachten valt.

Twee oplossingen van KPMG die nu beschikbaar zijn, heten de KPMG Intelligent Interactions en de GDPR Assessment and Compliance-oplossing. De eerste is erop gericht om een sterke klantenervaring op te bouwen en de tweede is gericht op het beheren van klantgegevens en privacy.

Volgens KPMG’s Miriam Hernandez-Kakol zoeken bedrijven steeds geavanceerdere technologieën en natuurlijke taal-ervaringen om hun bedrijfsvoering te verbeteren. Op die manier kunnen ze klanten beter aan zich binden, denkt Hernandez-Kakol. Om die reden bouwt het bedrijf dan ook datagedreven oplossingen die gebruik maken van de Google Cloud-technologie, waaronder machine learning, zodat klanten “ongeëvenaarde digitale ervaringen” kunnen aanbieden.

Google Cloud laat verder in monde van Tariq Shaukat weten dat klanten dankzij deze samenwerking voordeel kunnen halen uit de geavanceerde beveiliging, data analytics en machine learning die het bedrijf aanbiedt. “We werken samen met KPMG aan de ontwikkeling van nieuwe oplossingen die klanten actief helpen participeren in de bouw van hun eigen oplossingen.”