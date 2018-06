Data Salesforce Marketing Cloud en Google Analytics nu in een dashboard

Salesforce en Google maken bekend hun strategische samenwerking verder uit te breiden. Tijdens het Salesforce Connections-event liet het het bedrijf weten over integratie van de Marketing Cloud met Google Analytics 360. Hierdoor kunnen gebruikers data van beide platformen combineren in één dashboard.

Dit stelt marketeers in staat om eenvoudiger effectieve marketingcampagnes voor iedere klant op te zetten. De inzichten in consumenten van zowel de Marketing Cloud als Analytics 360 kunnen voortaan namelijk gecombineerd worden in een enkel customer journey analytics dashboard van de Salesforce-oplossing. Marketeers kunnen zo cross-channel inzichten op één plek analyseren. Volgens Salesforce zijn die inzichten cruciaal voor het begrijpen van de consument.

Met deze integratie zijn doelgroepen te creëren in Analytics 360, om ze vervolgens voor engagement te activeren binnen de Marketing Cloud. Bij de doelgroepen kun je denken aan category buyers, loyalty members en abandoned browsers. Op een zelfde manier is campagnedata uit de Marketing Cloud nu beschikbaar in Analytics 360, om op maat gemaakte webcontent te leveren. Dit wordt gebaseerde op de interacties met Marketing Cloud-campagnes. De partijen ondersteunen zo marketeers, die hun activiteiten beter begrijpen en zien hoe content een actie van de klant beïnvloedt.

Beschikbaarheid

Salesforce en Google maakten eind 2017 al bekend Salesforce-tools te integreren in Google Analytics. In de samenwerkingsovereenkomst wordt Google namelijk de ‘preferred cloudaanbieder’ genoemd. Het komt er op neer dat de twee partijen hun producten steeds meer op elkaar gaan afstemmen. Dit geldt ook voor G Suite-producten, die gedurende een jaar gratis voor Salesforce-klanten te gebruiken zijn.

De integraties tussen Salesforce Marketing Cloud en Google Analytics zullen vanaf juli beschikbaar zijn als bèta.